Просил Путина о мире и примерил футболку "Шахтера": что связывало короля футбола Пеле с Украиной
- Автор
Легендарный футболист поддерживал Украину
В четверг, 23 октября, исполнилось 85 лет со дня рождения легенды спорта Пеле. К сожалению, Короля футбола нет с нами уже почти 3 года.
Что нужно знать
- 85 лет назад родился один из величайших футболистов в истории Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле)
- Легенда футбола открыто поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ
- Музей Пеле в Луганске перестал функционировать из-за войны на Донбассе
Икона футбола на последнем году своей жизни выступал за мир в Украине и даже обращался к президенту РФ Владимиру Путину с призывом остановить полномасштабное вторжение в Украину. "Телеграф" вспоминает легендарного бразильского футболиста.
Призыв о мире в Украине
В феврале 2022 года бразилец выразил солидарность с народом Украины.
Годы проходят, но мало что изменилось с тех пор, как я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были научить нас строить нашу планету мирной. У меня еще много надежды и веры в Бога, но мое сердце опечалено известием об очередной войне. Я выражаю свою солидарность народу Украины. В молитвах я прошу Бога, чтобы восторжествовали мир, свобода и любовь.
Летом 2022 года Пеле опубликовал открытое письмо Путину с призывом остановить войну. Бразилец познакомился с главой Кремля во время подготовки РФ к чемпионату мира по футболу-2018.
Остановите происходящее! Этому продолжающемуся насилию нет абсолютно никакого оправдания. Этот конфликт является порочным, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий. Нет никаких причин продолжать это дальше.
Когда мы с вами встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Войны существуют только для того, чтобы разделять народы, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски снарядов, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных людей.
Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир.
Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году.
Футболка "Шахтера"
В октябре 2020 года нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес сделал подарок Пеле на юбилей. Украинский бразилец презентовал Королю футбола футболку Горняков с собственным автографом. Легенда охотно примерил цвета дончан.
Музей Пеле в Украине
Перед стартом Евро-2012 украинский коллекционер Николай Худобин открыл в Луганске первый в мире частный музей Пеле. Публике на обозрение было представлено более 3000 экспонатов, которые Худобин собирал более 40 лет. Автографы и книги, почтовые марки и монеты, футболки и вымпелы – все, что так или иначе связано с именем Пеле. Сам Худобин трижды встречался с Королем футбола.
После начала войны на Донбассе боевики посадили Худобина "на подвал" и только известность спасла Николая от смерти. После начала боевых действий музей не функционирует.
Пеле не стало 29 декабря 2022 года. За несколько дней до смерти трехкратный чемпион мира попрощался с друзьями и близкими. Похоронили легенду футбола на уникальном кладбище.