Рекорд Ярмоленко и детсад Турана: смешные мемы о матче "Динамо" - "Шахтер"

Бело-синие добыли важную победу на внутренней арене

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (2:1) в Кубке Украины сезона 2025/26. Эта игра вызвала немало реакций в Интернете.

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" сыграли первое Классическое дерби в текущем сезоне

Бело-синие победили, пропустив первыми

В сети шутят об игре

В сети во время и после матча появились мемы и шутки по игре. Пользователи шутят про жесткий подкат Попова в первом тайме, а также про уверенную игру Нещерета в рамке ворот.

Денис Попов мог получить красную карточку в первом тайме

Руслан Нещерет блестяще играл в воротах киевлян в первом тайме

18-летний Лука Мейреллис открыл счет в поединке

Андрей Ярмоленко сравнял счет, забив свой 8 гол (рекорд) в украинском классико

Эдуардо Герреро принес победу "Динамо"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран обещал компенсировать поражение от "Легии" в будущем, правда, не уточнил когда

"Динамо" 4 года не могло обыграть "Шахтер"

Видеообзор матча "Динамо" - "Шахтер"

Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в 1/16 финала. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).