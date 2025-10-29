Рекорд Ярмоленко и детсад Турана: смешные мемы о матче "Динамо" - "Шахтер"
Бело-синие добыли важную победу на внутренней арене
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (2:1) в Кубке Украины сезона 2025/26. Эта игра вызвала немало реакций в Интернете.
Что нужно знать
- "Динамо" и "Шахтер" сыграли первое Классическое дерби в текущем сезоне
- Бело-синие победили, пропустив первыми
- В сети шутят об игре
В сети во время и после матча появились мемы и шутки по игре. Пользователи шутят про жесткий подкат Попова в первом тайме, а также про уверенную игру Нещерета в рамке ворот.
Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в 1/16 финала. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).
"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).