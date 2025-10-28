"Динамо" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Кубка Украины
-
-
Бело-синие и Горняки сыграют в матче на вылет в Кубке Украины по футболу
В среду, 29 октября, впервые в сезоне 2025/26 состоится украинское Классическое дерби в рамках 1/8 финала Кубка Украины. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Шахтер" — "Динамо".
Что нужно знать
- "Динамо" принимает "Шахтер" в Киеве
- Команды сыграют в Кубке Украины
- Проигравший вылетит из турнира, победитель выйдет в четвертьфинал
В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Шахтер" покажет "УПЛ.ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".
Игра "Динамо" — "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало встречи в 18:00 по киевскому времени. С актуальным списком ресурсов, где можно посмотреть поединок можно ознакомиться на сайте Украинской премьер-лиги (УПЛ). Добавим, что матч будет доступен для просмотра на медиа-платформах MEGOGO, SWEET.TV, Київстар ТБ и других.
Бесплатно поединок "Динамо" — "Шахтер" можно будет посмотреть в сети на YouTube-канале FootballHub. Данная трансляция будет доступна на сайте "Телеграф".
Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в прошлом раунде. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).
"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).