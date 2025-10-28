"Динамо" - "Шахтер": ИИ рассказал, кто вылетит из Кубка Украины

Искусственный интеллект дал прогноз на главный матч октября

В среду, 29 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины состоится первое Классическое дерби в сезоне 2025/26. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер".

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Шахтер" в Киеве

Команды сыграют в Кубке Украины один матч на вылет

Мнение ИИ разделилось

ChatGPT и Grok не сошлись во мнении касательно вероятного победителя матча. Об этом сообщает "Телеграф".

По мнению ChatGPT, игра завершится со счетом 1:2 в пользу "Шахтера". ИИ считает, что донецкий клуб выиграет матч благодаря чуть лучшей стабильности в решающих поединках и опыта. ChatGPT ожидает закрытую игру, с хорошей боевой составляющей, но без множества пропущенных.

Grok ожидает напряженный матч с голами, но без разгрома. По мнению ИИ, игра завершится в основное время со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти киевляне одолеют Горняков.

Отметим, матч "Динамо" — "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в прошлом раунде. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).