Чемпионат Украины по футболу, 10-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

Криворожский клуб неожиданно возглавил турнирную таблицу УПЛ, дальше игра с "Динамо"

В пятницу, 24 октября, матчем "Александрия" — "Эпицентр" стартует 10-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре действующий серебряный медалист первенства сыграл в ничью, а новичок лиги добыл сенсационную победу.

Что нужно знать

10-й тур УПЛ продлится с 24 по 26 октября

Лидирует в первенстве "Кривбасс"

"Динамо" не может выиграть 5 матчей подряд в УПЛ

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 10-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Динамо" и "Кривбасс".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 10-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 24 октября

15:30. "Александрия" — "Эпицентр"

18:00. "Верес" — "Заря"

Суббота, 25 октября

13:00. "Металлист 1925" — ЛНЗ

15:30. "Карпаты" — "Рух"

18:00. "Оболонь" — "Полесье"

Воскресенье, 26 октября

13:00. СК "Полтава" — "Колос"

15:30. "Шахтер" — "Кудровка"

18:00. "Динамо" — "Кривбасс"

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25, однако в основном этапе еврокубков сыграют только "Динамо" и "Шахтер". Киевляне стартовали на турнире с двух поражений, Горняки имеют 3 очка после 2 игр.