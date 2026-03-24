Не всюду говорят "Проводы". Как называют поминальные дни в разных уголках Украины

У каждого региона свое название

Каждый год после Пасхи в украинском инфопространстве разгорается ожесточенная, но по-своему теплая дискуссия: как же правильно называть дни умерших? Для кого-то это "праздник", для кого-то — суровая обязанность.

Пользователи соцсетей активно делятся своими вариантами названий. "Телеграф" расскажет поподробнее.

"Я из Донецкой области и у нас это действо называлось "проводы". А у вас?", — спрашивает автор сообщения.

Донетчина, Днепропетровщина и Херсонщина: здесь чаще всего можно услышать "гробки" .

здесь чаще всего можно услышать . Виннитчина и Одесщина: здесь традиционно говорят "проводы" или "проводки" .

здесь традиционно говорят или . Житомирщина и Киевщина: часто употребляют древнее название "радовщица" (или "советница").

часто употребляют древнее название (или "советница"). Черниговщина: вспоминают о "поминках" или "дедах" .

вспоминают о или . Луганщина: кое-где встречается название "Красная горка".

Как же правильно называть этот день

С точки зрения языковедов и церкви, наиболее официальными и литературными названиями является Поминальное воскресенье или Радоница. Слово "гробки" считается разговорно-простогодним, хотя оно и наиболее распространено в быту.

Кстати, самое древнее название – Радуница (или Радуница, Радунец, Радованица). Она происходит от слова "радость" и связана с верой в бессмертие души. Представления о Пасхе как знак воскресения переносили и на умерших – поэтому родные приходили к могилам, "радовались" вместе с душами, делились новостями, приносили еду, словно праздновали вместе.

От пира до тихой молитвы — как меняется традиция

Традиция "обедов на могилах" имеет глубокие дохристианские корни. Когда-то считалось, что в эти дни души умерших возвращаются домой и живые должны разделить с ними трапезу. Однако последние годы внесли свои коррективы:

Пандемия 2020г. В это время традиция массовых сборищ на кладбищах начала стремительно искореняться. Из-за карантинных ограничений украинцы впервые массово отказались от посиделок у могил, перейдя в формат тихой молитвы.

Война. Сегодня, в условиях военного положения, посещение кладбищ во многих регионах (особенно прифронтовых и деоккупированных) смертельно опасно из-за риска обстрелов или минирования.

