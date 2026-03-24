Не всюди кажуть "Проводи". Як називають поминальні дні у різних куточках України

У кожного регіону своя назва

Кожного року після Великодня в українському інфопросторі розгорається запекла, але по-своєму тепла дискусія: як же правильно називати дні вшанування померлих? Для когось це "свято", для когось — суворий обов’язок.

Користувачі соцмереж активно діляться своїми варіантами назв.

"Я з Донецької області і у нас це дійство називалось "прОводи". А у вас?", — питає автор допису.

Донеччина, Дніпропетровщина та Херсонщина: тут найчастіше можна почути "гробки" .

тут найчастіше можна почути . Вінниччина та Одещина: тут традиційно кажуть "проводи" або "проводки" .

тут традиційно кажуть або . Житомирщина та Київщина: часто вживають давню назву "радовниця" (або "радуниця").

часто вживають давню назву (або "радуниця"). Чернігівщина: згадують про "поминки" або "діди" .

згадують про або . Луганщина: подекуди зустрічається назва "Червона гірка".

Як же правильно називати цей день

З точки зору мовознавців та церкви, найбільш офіційними та літературними назвами є Поминальна неділя або Радониця. Слово "гробки" вважається розмовно-просторічним, хоча воно й найбільш поширене в побуті.

До речі, найдавніша назва – Радуниця (або Радовниця, Радунець, Радованиця). Вона походить від слова "радість" і пов'язана з вірою в безсмертя душі. Уявлення про Великдень як знак воскресіння переносили й на померлих – тому рідні приходили до могил, "раділи" разом із душами, ділилися новинами, приносили їжу, ніби святкували разом.

Від бенкетів до тихої молитви — як змінюється традиція

Традиція "обідів на могилах" має глибоке дохристиянське коріння. Колись вважалося, що в ці дні душі померлих повертаються додому, і живі мають розділити з ними трапезу. Проте останні роки внесли свої корективи:

Пандемія 2020 року. Саме тоді традиція масових збіговиськ на кладовищах почала стрімко викорінюватися. Через карантинні обмеження українці вперше масово відмовилися від посиденьок біля могил, перейшовши до формату тихої молитви.

Війна та безпека. Сьогодні, в умовах воєнного стану, відвідування кладовищ у багатьох регіонах (особливо прифронтових та деокупованих) є смертельно небезпечним через ризик обстрілів або мінування.

Цього року вони

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні буде Великдень у 2026 року.