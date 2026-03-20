Почему у кассы нет места, куда можно было бы положить ненужный товар: это сделано специально

Все знают, как это работает, но при этом не думают об этом

Вы когда-нибудь замечали, что стоя в очереди в кассу и передумав покупать какой-нибудь товар, вы не найдете ни одной удобной полки, чтобы его оставить? Оказывается, отсутствие свободного места у кассовой зоны – это не случайность.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук. Отвечая на вопросы журналистки, он сказал, что когда-то это было осознанным решением.

"Дальше это уже просто практика, ретранслируемая от исторической. То есть, сейчас уже никто не думает о том, что мы это специально делаем, но так делают, просто стандартизируют", — говорит Полищук.

Касса в магазине

Эксперт добавляет, что все знают, как это работает, но при этом не думают об этой детали.

По словам эксперта, эта история продолжается уже давно. Хотя на этапе создания маркетингового хода в нем был четкий смысл, сейчас администрация магазинов часто даже не задумывается над отсутствием места для отрицательных товаров. Более того, некоторые мелкие игроки на рынке могут даже попытаться обустроить специальные зоны для ненужных вещей, считая это сервисом, просто потому, что не знают о первоначальном коммерческом замысле такого "неудобства".

