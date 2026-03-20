Чому біля каси немає місця, куди покласти непотрібний товар: це зроблено навмисно

Всі знають, як це працює, але при тому не думають про це

Ви коли-небудь помічали, що стоячи у черзі до каси та передумавши купувати якийсь товар, ви не знайдете жодної зручної полиці, щоб його залишити? Виявляється, відсутність вільного місця біля касової зони — це не випадковість.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук. Відповідаючи на питання журналістки, він сказав, що колись це було усвідомленим рішенням.

"Далі це вже просто практика, ретрансльована від історичної. Тобто зараз уже ніхто не думає про те, що ми це спеціально робимо, але так роблять, просто стандартизують", — каже Поліщук.

Каса у магазині

Експерт додає, що усі знають, як це працює, але при тому не думають про цю деталь.

За словами експерта, ця історія триває вже давно. Хоча на етапі створення маркетингового ходу в ньому був чіткий сенс, зараз адміністрація магазинів часто навіть не замислюється над відсутністю місця для відмовних товарів. Ба більше, деякі дрібні гравці на ринку можуть навіть спробувати облаштувати спеціальні зони для непотрібних речей, вважаючи це сервісом, просто тому, що не знають про початковий комерційний задум такої "незручності".

