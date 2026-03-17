Что скрывается за "выгодными" акциями и почему нельзя покупать эти продукты

Маркетинговые акции в супермаркетах часто становятся инструментом для быстрой реализации товаров, потерявших свое качество или срок годности которых подходит к концу. Это касается листьев салата, специи и готовой кулинарии.

Покупка этих продуктов по сниженной цене может обернуться пустой тратой денег.

Листья салата — конденсат и "незваные гости"

Фасованная зелень и салатные миксы являются одними из самых популярных акционных позиций. Однако скидка на такой товар часто свидетельствует о начале необратимых процессов внутри упаковки.

Скрытые дефекты: из-за герметичности пакета внутри накапливается конденсат, вызывающий гниение нижних слоев листьев. Зрительно сверху салат может выглядеть свежим, тогда как на дне уже образуется слизь.

из-за герметичности пакета внутри накапливается конденсат, вызывающий гниение нижних слоев листьев. Зрительно сверху салат может выглядеть свежим, тогда как на дне уже образуется слизь. Посторонние объекты: несмотря на маркировку "готово к употреблению", промышленная мойка не гарантирует полной чистоты. В длительно хранящихся на складе акционных упаковках чаще фиксируют наличие бактериального фона или мелких садовых вредителей, таких как выжившие после обработки улитки.

Насыпные специи – потеря свойств и сырость

Специи на вес, продаваемые по сниженным ценам, обычно являются остатками старых партий. Основная ценность приправ – эфирные масла – быстро выветривается в открытых контейнерах.

Контакт с воздухом приводит к тому, что специи теряют свой характерный аромат и вкус уже через 6 месяцев после открытия большой тары.

Специи активно впитывают влагу из торгового зала, что приводит к слипанию в комки и появлению плесени, которую трудно заметить из-за насыщенного цвета продукта.

Готовая кулинария – критические термины и сомнительные ингредиенты

Отделы собственного производства используют акции как последний шанс реализовать готовые блюда перед их списанием. Скидки 30-50% обычно появляются за несколько часов до фактического истечения срока годности блюда. При этом на этикетке указывается время расфасовки, а не реальное время приготовления ингредиентов.

Для приготовления салатов и гарниров часто используют продукты из других отделов магазина, которые уже имели предельный срок реализации (например, колбасные изделия или овощи с дефектами).

