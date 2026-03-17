Галицкие vs Слобожанские: как по фамилии определить, из какого региона происходит ваш род

Есть родовые имена, которые произошли от польской шляхты

Украинские фамилии имеют свои уникальные суффиксы, по которым иногда можно понять, откуда они происходят. Речь идет именно о регионах нашего государства.

Как пишет украинский генеалогический портал "Родовід", есть не менее пяти географических групп украинских фамилий. При этом существуют группы суффиксов, которые могут указывать на несколько регионов одновременно.

Так, например, для Подолья характерен суффикс -чук, который может указывать и на Полесье или Буковину. Определить, какие именно фамилии, к какому региону принадлежат невозможно. Однако ниже приведенный перечень языковедов основан на том, где чаще всего встречались и встречаются те или иные суффиксы.

Как по фамилии узнать, из какого региона вы родом:

Приднепровье, Полтавщина, Слобожанщина, Запорожье — -енко;

Распространение суффикса фамилии –энко. Данные: "Родни"

Галичина — - ів, -ишин ;

Полесье, Подолье, Волынь, Буковина — -чук ;

Подолье — - йшен, -шен, -щен, -чен;

карпатские регионы — -ув, -юв, -ч, -ча, -чо;

Гуцульщина — -ук, -юк ;

Лемковщина — -ич ;

Закарпатье — -ович, -евич ;

Запорожье -ко.

Распространение суффиксов фамилий в Украине, 2023. Данные: сайт «Родни»

Кроме того, есть фамилии, которые могут указывать на происхождение польской шляхты во времена Речи Посполитой. В частности — -ський, -цький.

