Не случайный день: когда обновляют скидки в "АТБ" и в какое время лучше идти за новым товаром

Где узнавать о новых акциях и в какое время покупателей ждет лучший ассортимент

Основные акции в сети "АТБ", в том числе "Экономия", обновляются еженедельно в среду. Товары со скидками доступны с начала рабочего дня, но лучший ассортимент обычно в наличии к обеду.

Подробности текущих акционных предложений всегда можно узнать на сайте "АТБ". Также существуют акции с другим сроком действия (например, 2 недели или специальные предложения по выходным).

Ключевые особенности акций:

"Экономия": Обновляется каждую среду. Скидки предлагаются преимущественно на продукты питания и гигиенические товары.

"7 дней": Обновляется каждый четверг. Сейчас в акционных товарах есть сумка-холодильник, покрывала, игрушки, посуда, обувь и многое другое.

"Карточка АТБ": Предоставляет дополнительные скидки до 5% более чем на 700 товаров.

Акции на алкогольную продукцию "Вина Мира" и "Пивная экономия" могут длиться дольше (до 2-х недель). Именно поэтому акция для поклонников пива обновится в среду, 5 мая, а текущее предложение со скидками для ценителей вина продлится на неделю дольше, до 12 мая.

Следует отметить, что до 5 мая действует акция "Весенние скидки", в рамках которой работают 50-процентные скидки на мороженое "Крещатик". Также существенно сэкономить можно и на других продуктах.

Весенние скидки в "АТБ" на мороженое

