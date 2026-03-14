Львовяне не поймут: какое оскорбительное слово знает почти каждый на Донбассе
Иногда оно встречается даже в литературе
Украинский язык почти в каждой области имеет свои уникальные слова и высказывания. Так, к примеру, в Донецкой области часто можно услышать "чаморошний".
"Телеграф" расскажет, что означает это слово и когда его используют. Добавим, что довольно часто его можно услышать в контексте брани.
"Чаморошний" — это дряблый, сонный или никакой. Фактически это слово считают донбасским диалектизмом, ведь именно на территории украинского Донбасса его можно чаще услышать. "Чаморошними" обычно называли не только человека, но и растение или животное, которому плохо.
Интересно, что в украинских словарях слово "чаморошний" почти невозможно найти. Ведь оно относится к так называемому живому языку, существующему в быту и некоторых литературных произведениях.
К слову, "чаморошний" может иметь и другую форму "чамренний", но она встречается крайне редко. Несмотря на то, что это слово характерно для Донбасса, Сумщины и Харьковщины, его можно увидеть и в литературе. Однако на западе Украины и севере многие местные могут и не догадаться о его значении.
Примеры использования:
- Над майстернею під бляшаним дахом бродив чамренний дух тліну і тріскотіла під босими батьковими ступнями розсипана по подвір’ї дубова кора. (Осінь для ангела, Євген Пашковський);
- Ти чого такий чаморошний сьогодні? Вже напрацювався?
- Ой, що квітка зовсім чаморошна стала, треба полити.
- У Галі он у дворі пес чаморошний ходе, може нагодували чимось.
