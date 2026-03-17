Галицькі vs Слобожанські: як за прізвищем визначити, з якого регіону походить ваш рід

Є родові імена, які походять від польської шляхти

Українські прізвища мають свої унікальні суфікси, за якими подекуди можна зрозуміти, звідки вони походять. Йдеться саме про регіони нашої держави.

Як пише український генеалогічний портал "Родовід", є щонайменше п'ять географічних груп українських прізвищ. При цьому є групи суфіксів, які можуть вказувати на кілька регіонів одночасно.

Так, до прикладу, для Поділля характерний суфікс -чук, який може вказувати й на Полісся чи Буковину. Визначити достеменно, які саме прізвища, до якого регіону належать неможливо. Однак нижче наведений перелік мовознавців ґрунтується на тому, де найчастіше зустрічались та зустрічаються ті чи інші суфікси.

Як за прізвищем дізнатись, з якого регіону ви родом:

Наддніпрянщина, Полтавщина, Слобожанщина, Запоріжжя — -енко;

Поширення суфікса прізвища -енко. Дані: "Рідні"

Галичина — -ів, -ишин ;

Полісся, Поділля, Волинь, Буковина — -чук ;

Поділля — -йшен, -шен, -щен, -чен;

карпатські регіони — -ув, -юв, -ч, -ча, -чо;

Гуцульщина — -ук, -юк ;

Лемківщина — -ич ;

Закарпаття — -ович, -евич ;

Запоріжжя — -ко.

Поширення суфіксів прізвищ в Україні, 2023. Дані: сайт «Рідні»

Окрім того, є прізвища, які можуть вказувати на походження від польської шляхти в часи Речі Посполитої. Зокрема — -ський, -цький.

