Найгрубіша лайка Одещини. Яке слово тільки звучить невинно

Воно запозичене з мови їдиш

В українській мові є чимало етнічних діалектизмів, які відрізняються між регіонами. Так, одеську говірку не зрозуміють на Галичині чи Слобожанщині. Зокрема слово "поц".

За даними тлумачного словника, "поц" — це жаргонне слово, яке зустрічається частіше на Одещині та означає дурну, нікчемну людину. Досить часто воно прирівнюється до матюків та дуже грубої лайки.

Адже походить від їдишської мови євреїв, де פּאָץ — це статевий чоловічий орган. До слова, саме тому його можна почути й в інших країнах, де є єврейські комуни. Так в англійській навіть з'явилось окреме слово putz. В Україні "поц" найчастіше зустрічається на Одещині в розмовному стилі. Цікаво, що за звучанням слово схоже на звичайне, однак чимало людей не розуміють, яке в нього вкладається значення.

Вживають "поц" не тільки у переносному значенні як лайку, а й у прямому — як назву статевого органа. Іноді це слово зустрічається в літературних творах.

Приклади використання:

Та ти що, поц , не розумієш, з ким говориш? (Одеська проза, І. Бабель)

Проживати написане — це не бути поцом , посміховиськом, а жити, як кожному Бог виділив у житті (Книжник, 2001, № 7).

Слухай, поц , ти спочатку думай, а потім кажи.

Ну і поц ти, Петро, якщо повірив у цю історію.

