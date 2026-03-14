Львів'яни не зрозуміють: яке образливе слово знає майже кожен на Донбасі

Іноді воно зустрічається навіть в літературі

Українська мова майже кожної області має свої унікальні слова та вислови. Так, до прикладу, на Донеччині часто можна почути "чаморошний".

"Телеграф" розповість, що означає це слово та коли його використовують. Додамо, що досить часто його можна почути в контексті лайки.

"Чаморошний" — це в'ялий, сонний чи ніякий. Фактично це слово вважають донбаським діалектизмом, адже саме на території українського Донбасу його можна найчастіше почути. "Чаморошними" зазвичай називали не тільки людину, а й рослину чи тварину, якій погано.

Цікаво, що в українських словниках слово "чаморошний" майже неможливо знайти. Адже воно належить до так званої живої мови, яка існує в побуті та деяких літературних творах.

До слова, "чаморошний" може мати й іншу форму "чамренний", але вона зустрічається в край рідко. Попри те, що це слово характерне для Донбасу, Сумщини та Харківщині, його можна побачити й в літературі. Однак на заході України та півночі чимало місцевих можуть й не здогадатись про його значення.

Сумська, Харківська, Донецька та Луганська області на карті

Приклади вживання:

Над майстернею під бляшаним дахом бродив чамренний дух тліну і тріскотіла під босими батьковими ступнями розсипана по подвір’ї дубова кора. (Осінь для ангела, Євген Пашковський);

Ти чого такий чаморошний сьогодні? Вже напрацювався?

Ой щось квітка зовсім чаморошна стала, треба полити.

У Галі он у дворі пес чаморошний ходе, може з'їв щось не те.

