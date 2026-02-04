Укр

Будет ли общественный транспорт бесплатным в Харькове в 2026 году: в горсовете ответили (документ)

Вадим Михальченко
Отдельные подсчеты расходов бюджета на обеспечение бесплатного проезда официально не ведутся

В 2026 году бесплатный проезд в муниципальном транспорте Харькова будет сохранен. Все компенсации перевозчикам возмещаются непосредственно городским бюджетом.

В то же время суммы расходов на данную программу остаются неизвестными. Об этом свидетельствует ответ Харьковского городского совета на информационный запрос "Телеграфа".

Как Харькову удалось учредить бесплатный проезд в общественном транспорте и на каких основаниях он может быть отменен

В Харьковском городском совете сообщили, что бесплатный проезд в общественном транспорте был введен из-за агрессии России, для дополнительной социальной поддержки жителей города. Это решение может быть отменено распоряжением городского головы.

"С целью создания дополнительных социальных гарантий для населения города Харькова, пострадавшего в результате широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, решением исполнительного комитета Харьковского городского совета "О некоторых вопросах оплаты жилищно-коммунальных и транспортных услуг в условиях военного положения" от 08.06.2022 Хо 163 (далее — решение) пассажиров по линиями метрополитена и городским пассажирским транспортом на безвозмездной основе. Согласно п. 7 указанного решения срок окончания перевозки пассажиров на безвозмездной основе будет определен распоряжением городского головы", — отмечено в ответе горсовета.

Планируется ли сохранение бесплатного проезда в 2026 году?

Также в мэрии заверили, что в 2026 году программа будет продолжена. Бесплатный проезд сохранится на всех видах общественного транспорта.

"В 2026 году планируется сохранение бесплатного проезда в наземном пассажирском электротранспорте, на автобусных маршрутах общего пользования г. Харькова и метрополитене", — сообщается в документе.

Какие источники финансирования компенсаций расходов коммунальных перевозчиков?

Также отмечается, что перевозчикам компенсируются расходы. Основным источником компенсации за организацию работы общественного транспорта и перевозки пассажиров коммунальным транспортом общего пользования бюджет Харьковской городской территориальной громады.

Сколько средств городского бюджета уже было потрачено

В то же время, в горсовете не ответили на финансовые вопросы. В письме говорится, что точную информацию о расходах из городского бюджета на эту программу установить не удалось.

"Запрашиваемая информация относительно потраченных из городского бюджета средств не позволяет определить, какие именно расходы и за какой период она запрашивается", — указано в письме.

Какие прямые и косвенные потери бюджета за 2022-2025 годы?

В ответ на вопросы прямых и косвенных расходов городского бюджета в 2022-2025 годах в горсовете отметили, что такая информация отсутствует. Также сообщается, что такие данные даже не обрабатывались.

"По информации Департамента бюджета и финансов Харьковского городского совета от 09.01.2026 Ме 21/0/37-26, согласно статье 80 Бюджетного кодекса Украины Государственное Казначейство Украины составляет и представляет соответствующим местным финансовым органам отчетность о выполнении местных бюджетов по установленным формам, которые не содержат информации о прямых и косвенных потерях бюджета. Таким образом, запрашиваемая информация в части прямых и косвенных потерь бюджета за 2022-2025 годы в Харьковском городском совете и его исполнительных органах не создавалось и отсутствует", — указано в документе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему власти могут снова ограничить проезд в городах и вернуть спецпропуска на транспорт.

