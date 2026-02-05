Перекроете путь к счастью: что категорически нельзя делать 5 февраля, чтобы избежать трудностей

Не игнорируйте 5 февраля основных традиций и запретов

В четверг, 5 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. По старому стилю этот праздник припадал на 18 февраля.

Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, — один из почитаемых иерархов Украинской православной традиции XVII века. Он известен как мудрый духовный наставник, защитник православной веры и человек строгой, аскетичной жизни.

Что можно делать 5 февраля:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Феодосию Черниговскому, прося исцеления от болезней и защиты от клеветы;

Сегодня благоприятный день для искреннего покаяния, примирения с близкими и прощения старых обид;

В этот день важно совершать добрые дела, помогать нуждающимся и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации;

В народных поверьях этот день связывали с заботой о доме — наведите порядок, избавьтесь от ненужных вещей, чтобы привлечь благополучие;

Что можно и нельзя делать 5 февраля

Что нельзя делать 5 февраля:

В этот день не рекомендуется ссориться, выяснять отношения и повышать голос, так как конфликты могут надолго лишить удачи;

Не стоит сегодня начинать важные финансовые дела, чтобы не потерять достаток и стабильность;

Нельзя проявлять жадность, зависть и равнодушие к чужим проблемам, иначе перекроете себе путь к благополучию;

Строжайше запрещается отказывать в помощи нищим и бездомным — на месте нуждающихся можно оказаться самому;

Считается плохой приметой жаловаться на судьбу и свое положение, чтобы не притянуть еще больше трудностей;

