"Я долго молчал": фраза Гончаренко стала мемом. Собрали самые забавные варианты

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Автор
Алексей Гончаренко Новость обновлена 29 января 2026, 10:16
Алексей Гончаренко. Фото telegraf.com.ua

От политического заявления до юмора один шаг

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал на днях громкое заявление, в котором разделил поддержку Украины и поддержку президента Владимира Зеленского. Однако его слова, в частности первая фраза заявления, написанная заглавными буквами, стали источником мемов.

Фразу "Я долго молчал" украинцы использовали для разных ситуаций и обыграли максимально комично. "Телеграф" собрал забавные варианты, где она подобрана точно к ситуации.

Украинцы шутят, что эту фразу мог бы сказать соседский пес, в 7 утра в выходной, зуб мудрости, когда есть накопления на море или налоговая, после трех лет самостоятельного ведения ФЛП.

мемы о Гончаренко
"Я долго молчал", — мемы о Гончаренко

Другие варианты предлагают эту фразу дрону-шахеду, бывшему, пишущему ночью, интроверту, ходовой на авто, подвыпившему деду. Часть комментаторов отмечает, что Гончаренко часто возмущает медиапространство заявлениями, поэтому предлагает комментарий "когда закрыл свой клюв на 5 минут".

мемы о Гончаренко
Фраза "Я долго молчал" стала популярной
мемы о Гончаренко
"Я долго молчал" в народном творчестве

Среди сравнений также и петух, который утренним криком пробуждает всех вокруг.

мемы о Гончаренко
Некоторые обыгрывают фразу "Я долго молчал" очень поэтично

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторое время нардеп из Одессы Гончаренко был членом Партии регионов. Он часто высказывается критически обо всем вокруг и устраивает скандалы своими высказываниями. Одна из постоянных оппоненток Гончаренко — коллега-парламентарша Марьяна Безуглая.

