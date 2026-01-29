"Я долго молчал": фраза Гончаренко стала мемом. Собрали самые забавные варианты

От политического заявления до юмора один шаг

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал на днях громкое заявление, в котором разделил поддержку Украины и поддержку президента Владимира Зеленского. Однако его слова, в частности первая фраза заявления, написанная заглавными буквами, стали источником мемов.

Фразу "Я долго молчал" украинцы использовали для разных ситуаций и обыграли максимально комично. "Телеграф" собрал забавные варианты, где она подобрана точно к ситуации.

Украинцы шутят, что эту фразу мог бы сказать соседский пес, в 7 утра в выходной, зуб мудрости, когда есть накопления на море или налоговая, после трех лет самостоятельного ведения ФЛП.

"Я долго молчал", — мемы о Гончаренко

Другие варианты предлагают эту фразу дрону-шахеду, бывшему, пишущему ночью, интроверту, ходовой на авто, подвыпившему деду. Часть комментаторов отмечает, что Гончаренко часто возмущает медиапространство заявлениями, поэтому предлагает комментарий "когда закрыл свой клюв на 5 минут".

Фраза "Я долго молчал" стала популярной

"Я долго молчал" в народном творчестве

Среди сравнений также и петух, который утренним криком пробуждает всех вокруг.

Некоторые обыгрывают фразу "Я долго молчал" очень поэтично

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторое время нардеп из Одессы Гончаренко был членом Партии регионов. Он часто высказывается критически обо всем вокруг и устраивает скандалы своими высказываниями. Одна из постоянных оппоненток Гончаренко — коллега-парламентарша Марьяна Безуглая.