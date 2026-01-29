"Я долго молчал": фраза Гончаренко стала мемом. Собрали самые забавные варианты
От политического заявления до юмора один шаг
Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал на днях громкое заявление, в котором разделил поддержку Украины и поддержку президента Владимира Зеленского. Однако его слова, в частности первая фраза заявления, написанная заглавными буквами, стали источником мемов.
Фразу "Я долго молчал" украинцы использовали для разных ситуаций и обыграли максимально комично. "Телеграф" собрал забавные варианты, где она подобрана точно к ситуации.
Украинцы шутят, что эту фразу мог бы сказать соседский пес, в 7 утра в выходной, зуб мудрости, когда есть накопления на море или налоговая, после трех лет самостоятельного ведения ФЛП.
Другие варианты предлагают эту фразу дрону-шахеду, бывшему, пишущему ночью, интроверту, ходовой на авто, подвыпившему деду. Часть комментаторов отмечает, что Гончаренко часто возмущает медиапространство заявлениями, поэтому предлагает комментарий "когда закрыл свой клюв на 5 минут".
Среди сравнений также и петух, который утренним криком пробуждает всех вокруг.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторое время нардеп из Одессы Гончаренко был членом Партии регионов. Он часто высказывается критически обо всем вокруг и устраивает скандалы своими высказываниями. Одна из постоянных оппоненток Гончаренко — коллега-парламентарша Марьяна Безуглая.