"Я довго мовчав": фраза Гончаренка стала мемом. Зібрали найкумедніші варіанти

Від політичної заяви до гумору один крок

Нардеп Олексій Гончаренко днями опублікував гучну заяву, у якій розділив підтримку України та підтримку президента Володимира Зеленського. Однак його слова, зокрема перша фраза заяви написана заголовними літерами, стали джерелом мемів.

Фразу "Я довго мовчав" українці використали до різних ситуацій та обіграли максимально комічно. "Телеграф" зібрав кумедні варіанти, де вона дібрана влучно до ситуації.

Українці жартують, що цю фразу міг би сказати сусідський пес, о 7 ранку в вихідний, зуб мудрості, коли є накопичення на море або ж податкова, після трьох років самостійного ведення ФОП.

"Я довго мовчав", - меми про Гончаренка

Інші варіанти пропонують цю фразу дрону-шахеду, колишньому, що пише вночі, інтроверту, ходовій на авто, діду напідпитку. Частина коментаторів наголошує, що Гончаренко часто збурює медіапростір заявами, тож пропонує коментар "коли закрив свій клюв на 5 хвилин".

Фраза "Я довго мовчав" стала популярною

"Я довго мовчав" в народній творчості

Серед порівнянь також і півень, який ранковим криком будить усіх довкола.

Дехто обігрує фразу "Я довго мовчав" дуже поетично

Раніше "Телеграф" розповідав, що певний час нардеп з Одеси Гончаренко був членом "Партії регіонів". Він часто висловлюється критично про все навколо та зчиняє скандали своїми висловлюваннями. Одна з постійних опоненток Гончаренка — колега-парламентарка Мар'яна Безугла.