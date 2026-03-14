Пока дом в развалинах, Остапчук шикует на курорте. Шоумен похвастался отдыхом за границей (фото)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, дом которого пострадал от ракетного обстрела, выехал за границу. Вместе с нынешней супругой Катериной и маленьким сыном он наслаждается отдыхом в Доминикане.

Об этом шоумен сообщил на своей странице в Instagram. Ведущий показал фотографии с сыном.

Шоумен Владимир Остапчук рассказал, что вместе с маленьким сыном Тимофеем выехал из Киева в Краков а оттуда в Париж, где на Неделе моды была его третья супруга Катерина. Из Франции семья вылетела в Канаду, чтобы там встретиться с детьми шоумена от первого брака. Учитывая, что у Владимира есть трое несовершеннолетних детей, он имеет право законно пересекать границу.

Сейчас семья улетела на отдых в Доминиканскую республику и делится живописными фотография с курорта. На своей странице в Instagram Катерина Остапчук засветила фигуру в купальнике и рассказала, как им отдыхается вместе с ребенком.

Отметим, что недавно дом Владимира Остапчука в элитном поселке пострадал от ракетного обстрела, и судя по фотографиям, он получил масштабные повреждения. Но в этом особняке телеведущий не проживал, поскольку эта недвижимость давно является предметом публичных разбирательств с его второй женой Кристиной Горняк.

Долгое время бывшие супруги не могли поделить имущество, а когда поделили, то выставили дом на продажу, но продать так и не успели. Катерина Остачук в своих социальных сетях заявляла, что пострадавший особняк они не будут восстанавливать и не хотят больше иметь никаких дел с бывшей женой Владимира, поэтому свою долю они планируют переоформить на кого-то из близких людей.

"Телеграф" писал ранее, что известно о первой жене Остапчука, с которой у него двое детей. Они развелись из-за измен.