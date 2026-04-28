ПСЖ - "Бавария": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Париже

Во вторник, 28 апреля, "Пари Сен-Жермен" примет "Баварию" в рамках первого полуфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Обе команды считаются главными фаворитами в борьбе за трофей.

Парижане — фавориты в домашней игре, но не в противостоянии

ПСЖ примет "Баварию" в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Противостояние этой пары полуфиналистов уже прозвали в сети скрытым финалом.

Отметим, букмекеры в этой паре отдают предпочтение мюнхенцам, хотя в первой игре шансы команд примерно равны. Добавим, что официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является медиа-платформа Megogo. Эту встречу можно посмотреть по платной подписке.

ПСЖ и "Бавария" встречались на общем этапе ЛЧ сезона 2025//26. Игра, проходившая в Париже, завершилась победой немецкой команды со счетом 1:2.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. В 1/4 финала мюнхенцы прошли "Реал" (6:4). ПСЖ, в свою очередь, в стыковом раунде выбил "Монако" (5:4), затем "Челси" (8:2) и "Ливерпуль" (4:0).