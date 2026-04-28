Украинские банки готовят для ФОП ограничения на операции. Чего будут касаться новые лимиты

Тщательные проверки коснутся некоторых предпринимателей

Банковское сообщество готовит изменения к так называемому платежному Меморандуму, известному введенными для рядовых украинцев (физлиц) лимитов на p2p-переводы и IBAN-платежи в размере 50-100 тыс. грн в месяц, которые действуют и по сей день. Изменения будут касаться не простых людей, а физлиц-предпринимателей — лимиты на банковские операции утвердят еще и для ФОП (ФЛП — рус.). До сих пор их не практиковали.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил заместитель председателя правления Радабанка, начальник управления финансового мониторинга Александр Москаленко.

Официальное название документа — "Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он был подписан почти всеми действующими банками на базе двух финансовых организаций — НАБУ (Национальной ассоциации банков Украины) и АУБ (Ассоциации банков Украины) и вступил в силу с февраля 2025 года.

"Уже в этом году готовятся изменения к данному Меморандуму, которые будут предусматривать введение определенных лимитов на проведение операций ФОП. Сейчас детали обсуждаются на рабочих группах банковских ассоциаций", — сказал "Телеграфу" Москаленко.

В НАБУ "Телеграфу" также подтвердили внесение изменений в Меморандум и заверили, что окончательный документ еще не финализирован. И, в конце концов, пообещали предоставить его текст с комментариями после утверждения всех изменений. Когда именно это произойдет – неизвестно.

К тому же банкиры до сих пор не сошлись в том, в каком размере будут утверждены лимиты для ФОПов. Понятно, что они будут прежде всего касаться платежей предпринимателей и не исключаются ограничения других банковских операций.

Александр Москаленко заверил "Телеграф", что новых регуляций по финансовому мониторингу ФОП в последнее время не было и требования к ним не усиливались. Хотя предприниматели и стали почаще жаловаться на усиление самого финмона.

"Банки продолжают автоматизировать свои процессы проверки, применяя в том числе элементы искусственного интеллекта. Поэтому где-то у клиентов банков складывается впечатление о применении новых правил. В то же время, если расходные операции физического лица соответствуют его доходам, ни у одного банка не возникнет вопросов к такому лицу", — подчеркнул Москаленко.

По его словам, наиболее тщательно банкиры сейчас проверяют предпринимателей, которых подозревают или в дроблении бизнеса: когда крупные предприятия вместо регистрации и работы через юрлицо, скажем, ООО (общество с ограниченной ответственностью) и уплаты 20% налога на прибыль предприятий и других налогов, привлекают ФОП для минимизации налогообложения, к примеру, до 6% (5%) группе. Или подозрения касаются деятельности в качестве дропа, когда ФЛП регистрируют на подставное лицо и используют для нелегальных операций.

Банкир убежден, что новые лимиты в Меморандуме будут рассчитаны, прежде всего, на схемных бизнесменов.

"Эти лимиты никоим образом не должны сказаться на обычных предпринимателях. Они направлены на ограничение работы упомянутых "дроп-ФОПов". К сожалению, в нашем обществе есть немало граждан, которые по заказу определенных лиц регистрируют ФОП, открывают счета в банках и продают доступ к такому счету сторонним лицам. Далее по счетам такого дроп-фопа за месяц могут транзитом перечисляться десятки миллионов гривен. Причем эти финансовые потоки могут быть связаны не только с теневой экономикой, нелегальным казино и т.п., но и с финансированием взрывной деятельности против нашего государства. Вот именно на борьбу с таким явлением и будут ориентированы изменения в Меморандум", – пообещал "Телеграфу" Александр Москаленко.