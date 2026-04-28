Удар по амбициям Кремля: как выход ОАЭ из ОПЕК изменит мировой рынок нефти

Решение страны Ближнего Востока повлияет и на Украину

Во вторник, 28 апреля, Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из группы нефтедобывающих стран ОПЕК и ОПЕК+. Такое решение одного из ведущих мировых производителей и экспортеров сырой нефти может кардинально изменить ситуацию на мировом рынке углеводородов и болезненно ударить по России.

Об этом и не только "Телеграфу" рассказал эксперт, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Для чего были созданы ОПЕК и ОПЕК+

Эксперт напомнил, что ОПЕК – это организация стран экспортеров нефти или на английском языке The Organization of the Petroleum Exporting Countries. К объединению априори принадлежали страны Ближнего Востока, оно, по мнению Усика, было создано как рефлексия на действия Израиля в конце 60-х и начале 70-х.

Он отметил, что арабские страны решили объединяться между собой, чтобы установить нечто похожее на монополию, чтобы они ограничивали добычу нефти между собой, регулировать цены и зарабатывать больше денег.

"Но потом эта организация начала расширяться, к ней добавились другие страны, такие как Россия, Казахстан, которые и близко не находятся на Ближнем Востоке, но они также экспортируют нефть", – рассказал Ус. Таким образом, появилась ОПЕК+.

Кто играет первую скрипку в ОПЕК и что не так с "заклятыми" партнерами

Он объяснил, что объединение экспортеров нефти было создано Саудовской Аравией – эта страна считается номер один в ОПЕК и ОПЕК+, в то же время Эмираты были вторым номером. Теперь они считают, что уже на том уровне, где не будут вторым номером Саудовской Аравии.

Эксперт рассказал, что ОАЭ и Саудовская Аравия даже ведут прокси войны. В качестве примеров он привел конфликт в Судане и Йемене. Хотя об этом формально никто не говорит, но противостояние между странами существует.

"Эти конфликты демонстрируют желание Объединенных Арабских Эмиратов не зависеть от Саудовской Аравии. Поскольку ОПЕК рассматривается как просаудовская структура, то для Объединенных Арабских Эмиратов логично из нее выйти, чтобы не быть в канве саудитов", – сказал Усс.

Иван Усс

Влияние картеля на стоимость нефти не нравится Трампу

Эксперт отметил, что политика содержания высоких цен не нравилась "многим странам, наблюдающим за рынком нефти, об этом говорил и Дональд Трамп". Он считает, что на решение ОАЭ повлияли как раз мнения главы Белого дома.

В свою очередь журналисты Reuters прокомментировали это без преувеличения важное событие так:

"Выход ОАЭ из ОПЕК является победой для президента США Дональда Трампа, который в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году обвинил организацию в "обмане остального мира" путем завышения цен на нефть".

ОАЭ под защитой США, хотя ОПЕК Трампу не по душе

Он объяснил, что в условиях атаки на Объединенные Арабские Эмираты со стороны Ирана, его защищают прежде всего американцы, хотя Украина также играет определенную роль. Он отметил, что Трамп говорил, что они защищают страну ОПЕК, но при этом ему не нравится деятельность организации, потому что она играет против всех, и это плохо.

"И если обратить внимание на заявление чиновников Эмиратов, у них на лацкане два флага – собственный флаг и флаг США. Это демонстрирует, что Объединенные Арабские Эмираты хотят больше сблизиться с США", – утверждает эксперт.

Поскольку США настаивают, что ОАЕ должно выйти из ОПЕК, страна решила сделать этот шаг, считает Ус.

Как выход ОАЭ из организации повлияет на цены на нефть и выиграет ли от этого Россия

Специалисты нефтяного бизнеса говорят, что спрос на нефть будет расти до 2030 года, но дальше начнет увеличиваться предложение, отмечает Ус. Потому те, кто хочет заработать на этом деньги, должны это делать до 2030 года. До него остается всего-навсего четыре года.

"По моему мнению, абсолютно логично, что Эмираты понимают, что структура, которая ограничивает добычу нефти в странах, она ограничивает их в получении большего количества денег, если они будут больше добывать нефть", – объяснил эксперт.

По его мнению, цены на нефть однозначно снизятся, если второй игрок выйдет из объединения ее экспортеров.

"Они говорят: "Все, нас ничего не будет сейчас сдерживать, мы будем больше давать нефть в мировую экономику"", – сказал Ус.

Снижение мировой цены на нефть выгодно для Украины и невыгодно для Москвы, ведь ограничит ее доходы. Решение ОАЭ для Кремля – очень плохая новость.

"Россия наоборот хочет, чтобы цены были высокими. Фактически бьют по их интересам. Они же хотят больше зарабатывать, как они сейчас 150 млн долларов в день имеют дополнительно денег из-за ситуации в Иране", – утверждает Усс.

Он добавил, что у Эмиратов есть возможность наладить систему поставки нефти через свои порты в Фуджере (один из эмиратов ОАЕ), которая не имеет отношения к Ормузскому проливу, ведь находится с другой стороны и имеет выход на Оманский пролив, а дальше – в Индийский океан.

"То есть фактически это будет больше нефти в мировой экономике и больше возможности купить ее в других частях", – резюмировал эксперт.

Напомним, США не планируют идти на уступки Кремлю и продлевать ослабление санкций против российской нефти. Как заявил министр финансов Штатов Скотт Бессент, это касается и Ирана.