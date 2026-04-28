Пел "Смереку" и заговорил на соловьином: как Галкин развлекал украинцев на нашумевшей свадьбе в Монако

Телеведущий признался, что изучает украинский с преподавательницей

Российский шоумен Максим Галкин снова оказался в центре внимания из-за украинского языка. Во время громкой свадьбы украинцев в Монако он не только вел мероприятие, но частично проводил программу на соловьином.

Во время вечера Галкин объяснил, что его интерес к украинскому языку не случаен. По его словам, еще в детстве он ее изучал, а теперь решил "освежить и углубить" знания вместе с преподавательницей-носительницей.

В то же время артист пошутил о языковых нюансах и изменениях, мол, современные преподаватели отходят от части слов советского периода, поэтому приходится переучиваться и привыкать к новым вариантам лексики.

В своем стиле Галкин не обошелся без иронии. Он рассказал забавную историю о реакции преподавательницы на его видео в соцсетях, где он появился с обнаженным торсом. По словам шоумена, она якобы назвала это "преступлением против женщин", пошутив, что от такого контента у женщин "повышается давление". Этот момент вызвал смех в зале.

Также Галкин исполнил "Ой, смереко". Гости подпевали, а видео быстро набрали тысячи просмотров в соцсетях.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин публично осудил войну и действия российских властей. В своих обращениях он неоднократно отмечал, что выступает против насилия и не поддерживает агрессию, а также открыто выражал соболезнования украинцам. Из-за такой позиции артист фактически упустил возможность работать в России: его концерты отменяли, а самого внесли в перечень так называемых "иностранных агентов". После этого он уехал за границу и продолжил гастролировать уже вне РФ.

В то же время, Галкин неоднократно подчеркивал, что не отождествляет российское общество с политическим руководством страны, но резко критикует пропаганду и замалчивание войны. В своих выступлениях и соцсетях он иронизирует над кремлевскими нарративами и поддерживает Украину словесно, хотя в публичном пространстве его заявления часто воспринимают неоднозначно.

