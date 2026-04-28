Территории в обмен на ЕС? В Европарламенте ответили на заявление Мерца

По пути Украины в Евросоюз могут возникнуть по меньшей мере две проблемы

Канцлер Германии Фридрих Мерц связал возможные территориальные уступки со вступлением Украины в ЕС. В Европейском парламенте отмечают: этот вопрос решать только Киеву.

Так, депутат от Австрии Гельмут Брандштеттер (группа Renew Europe) не видит прямой связи между евроинтеграцией Украины и потенциальным признанием отдельных территорий как потерянных.

"Честно говоря, я не вижу прямой связи. Конечно, связь в том смысле, что пока идет война против Украины, быть членом Европейского Союза ей сложно. Но это не имеет никакого отношения к размеру страны или к тому, потеряет ли она какую-то часть территории — этот вопрос могут решать только сами украинцы.

Президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Но я не думаю, что Путин намерен говорить с Украиной. Но [по территориям] — это полностью ваше решение и ничье другое", — сказал евродепутат в Страсбурге в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Брандштеттер добавил, что для Украины важно продолжать переговоры с Европейским Союзом и поэтапно осуществлять необходимые реформы по acquis ЕС. По правилам, каждая страна-кандидат должна изменить свое законодательство, согласуя его с нормами и правилами ЕС. Этот процесс проходит через 35 переговорных глав, объединенных в шесть кластеров.

"Вам нужно оценить, как адаптировать эти законы для себя, для своей страны. Это большая работа для вашего парламента", — сказал он.

Также он указал на важность борьбы с коррупцией.

"Коррупция является одной из проблем. Насколько я знаю по моим многочисленным визитам в Украину, именно украинская сторона первой поднимает этот вопрос. Они говорят: да, у нас есть проблема, но мы хотим ее решить. И это очень хорошо.

Еще лучше, что у вас есть два института — НАБУ и САП — которые не находятся под контролем президента. Важно, что они независимы и могут выполнять свою работу", — сказал политик.

Он прогнозирует, что одним из вызовов для членства Украины станет вопрос сельского хозяйства.

"Европейские фермеры обеспокоены, ведь знают, что украинское сельское хозяйство очень хорошо развито. Это большая отрасль. А ваши почвы, черноземы, чрезвычайно плодородны и дают высококачественную сельскохозяйственную продукцию. Это хорошо для вас, но не так хорошо для европейских фермеров. Это будут сложные переговоры, шаг за шагом", — добавил он.

По мнению Гельмута Брандштеттера, на конец 2027 Киев действительно может достичь амбициозной цели и получить по крайней мере черновик Соглашения о вступлении в ЕС.

"Посмотрим. Я на это надеюсь", — отметил он.

При этом к Союзу присоединится Черногория, переговоры с которой почти завершены. Речь идет о стране с населением около 650 тысяч человек, поэтому финансовые вызовы по ее приему будут относительно небольшими. С Украиной же ситуация совсем другая, учитывая размеры государства, количество населения и ряд проблем, вызванных российским вторжением.

"Именно украинцы и ваше правительство должны продвигать переговоры вперед. Европейский Союз к этому готов — ни Европейская комиссия, ни парламент не выступают против. Поэтому нужно двигаться дальше и смотреть на результат", — подчеркнул депутат.

Однако для приема новых государств измениться должен и сам ЕС. Например, чтобы избежать злоупотребления правом вето, как это было в случае с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Господин Орбан нам продемонстрировал — насколько сложна система, когда существует право вето. Когда одна страна может заблокировать решение 26 других — это несправедливо.

Поэтому сейчас обсуждается, можно ли изменить или хотя бы ограничить это право вето. Это важно. Еще один вопрос — не только в контексте Украины, а в целом расширение: действительно ли необходимо, чтобы у каждой страны был свой еврокомиссар? Это также часть более широкой дискуссии о реформе европейской конституции.

Некоторые выступают за постепенный подход: например, сначала определенная форма членства без права голоса, а уже следующим этапом — полноценные права. Нужна определенная гибкость и креативность, чтобы постепенно углублять интеграцию", – объяснил Гельмут Брандштеттер.

Таким образом, важен не только момент полноправного членства Украины в ЕС, но и промежуточные этапы на пути к нему, подытожил собеседник.