Минус 55% на большую пачку: за сколько можно купить мороженое в "Сильпо"
5 видов мороженого по приятной цене
Пока весеннее солнце начинает пригревать, популярная сеть супермаркетов "Сільпо" решила порадовать покупателей масштабной распродажей холодного лакомства. В рамках акции "Цена недели" стоимость отдельных позиций мороженого снизилась более чем на 50%.
Наибольшую выгоду могут извлечь любители больших форматов.
В частности, семейная упаковка пломбира "Лимо 1965" (700 г) сейчас стоит 149 грн, хотя раньше ее цена достигала 334 грн. Скидка на этот товар составляет рекордные 55%.
Не менее привлекательные предложения действуют и на порционное мороженое:
- Замороженный йогурт "Рудь" с малиной (рожок, 150 г) подешевел на 51% — до 34,99 грн.
- Мороженое от бренда "Три медведя" (фисташка или лимон-шоколад в стаканчике) можно приобрести всего за 19,99 грн (скидки до 48%).
- Популярная серия "Крещатик" (Киевский пломбир, фисташка-малина или "Пломбирная коровка") теперь доступна по единой цене — 36,99 грн, что на 38-41% дешевле обычного.
- Необычное мороженое Three Bears с желейками также упало в цене до 19,99 грн.
Отметим, что такие цены будут действовать ограниченное время – обычно обновление акционного каталога в сети происходит каждый четверг. Поэтому покупателям следует поспешить, чтобы найти нужный вкус в наличии на полках своих магазинов.
