Поки дім у руїнах, Остапчук шикує на курорті. Шоумен похвалився відпочинком за кордоном (фото)

Остапчук спочатку поїхав до Канади, а звідти на курорт

Український телеведучий Володимир Остапчук, будинок якого постраждав від ракетного обстрілу, виїхав за кордон. Разом із нинішньою дружиною Катериною та маленьким сином він насолоджується відпочинком у Домінікані.

Про це шоумен повідомив на своїй сторінці у Instagram. Ведучий показав фотографії із сином.

Володимир Остапчук разом із сім’єю виїхав з України

Шоумен Володимир Остапчук розповів, що разом із маленьким сином Тимофієм виїхав із Києва до Кракова, а звідти до Парижа, де на Тижні моди була його третя дружина Катерина. З Франції сім’я вилетіла до Канади, щоб там зустрітись із дітьми шоумена від першого шлюбу. Враховуючи, що Володимир має трьох неповнолітніх дітей, він має право законно перетинати кордон.

Володимир Остапчук виїхав за кордон

Нині родина відлетіла на відпочинок у Домініканську республіку та ділиться мальовничими фотографіями з курорту. На своїй сторінці в Instagram Катерина Остапчук засвітила фігуру в купальнику та розповіла, як їм відпочивається разом із дитиною.

Дружина Остапчука показала фото з Домінікани

Зазначимо, що нещодавно будинок Володимира Остапчука в елітному селищі постраждав від ракетного обстрілу, і, судячи з фотографій, він отримав масштабні пошкодження. Але в цьому особняку телеведучий не проживав, оскільки ця нерухомість давно є предметом публічних розглядів із його другою дружиною Христиною Гірняк.

Будинок Остапчука після "прильоту" у селищі

Довгий час колишнє подружжя не могло поділити майно, а коли поділили, то виставили будинок на продаж, але продати так і не встигли. Катерина Остачук у своїх соціальних мережах заявляла, що постраждалий особняк вони не відновлюватимуть і не хочуть більше мати жодних справ із колишньою дружиною Володимира, тому свою частку вони планують переоформити на когось із близьких людей.

Володимир Остачук із колишньою дружиною Крістіною Гірняк

"Телеграф" писав раніше, що відомо про першу дружину Остапчука, з якою у нього двоє дітей. Вони розлучилися через зради.