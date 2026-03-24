Де дешевше зібрати великодній кошик: порівняння цін у "АТБ", "Сільпо" та інших мережах

У порівнянні брали участь лише базові товари

Віряни в Україні вже готуються до православного Великодня, який цього року відзначається 12 квітня. Магазини вже поповнюють асортимент святковою продукцією, а це означає, що вже можна прицінитися та порівняти цінники, щоб у момент покупок зібрати найвигідніший варіант великоднього кошика.

"Телеграф" проаналізував ціни в популярних супермаркетах і розповідає, де найдешевше можна зібрати базовий великодній набір продуктів. Для порівняння ми взяли лише базові товари: паску, яйця та кагор.

Ціни (обрані бюджетні пропозиції)

Упаковка яєць С1 (десяток)

"АТБ" "Своя лінія" — 80.60 грн.

"Ашан" власний бренд — 79.50 грн.

"Varus" "Від Доброї курки" — 73.80 грн.

"Novus" "Marka Promo" — 78.99 грн.

Сільпо "Повна чаша" (перша категорія) — 58.79 грн

Паска

"Novus" — 34.99 грн. (за 100г.)

"Ашан" "Cultua" — 70 грн (за 150г./100г. — 46 грн.)

"АТБ" — товар поки що відсутній.

"Сільпо" власне виробництво — 39.99 грн (за 100г)

"Varus" товар поки що відсутній.

Кагор

"Varus" "Преміум вин" — 156.40 грн. (по акції 125) за 750 мл.

"АТБ" "Добродар" — 187.60 грн. за 700мл.

"Novus" "Кара-баш" — 194 грн. (по акції 139) за 750 мл.

"Ашан" "Український Таїрівський" — 156.40 грн. за 750мл.

"Сільпо" "Український Таїрівський" — 139 грн.за 750 мл.

Ціни на великодні продукти. Інфографіка - Телеграф

