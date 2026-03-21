Можно сэкономить до 350 гривен: в "Сільпо" действуют мощные скидки на кофе

Акция действует только до 25 марта

Настоящие ценители имеют возможность сэкономить средства на покупке кофе. В сети супермаркетов "Сільпо" учреждены скидки на некоторые виды этого ароматного напитка.

Акционные товары можно купить со скидкой более чем в 40%.

Кофейный напиток Jacobs Cappuccino choco стоит 179.00 гривен вместо 314.00 гривен за 500 граммов. Скидка составляет 43% или 135 гривен.

Кофе молотый "Кофе Старого Львова" "Лигуминный" стоит 179.00 гривен вместо 329.00 гривен за 250 граммов. Скидка составляет 46% или 150 гривен.

Напиток кофейный Jacobs Irish coffee растворимый стоит 169.00 гривен вместо 309.00 гривен за 250 граммов. Скидка составляет 45% или 140 гривен.

Кофе растворимый Jacobs Barista Editions Americano стоит 319.00 гривен вместо 539.00 гривен за 150 граммов. Скидка составляет 41% или 220 гривен.

Кофе растворимый Jacobs Cronat Gold сублимированный д/п, стоит 469.00 гривен вместо 819.00 гривен за 150 граммов. Скидка составляет 43% или 350 гривен.

Акционное предложение действует только до 25 марта. Однако она позволяет сэкономить средства и одновременно побаловать себя и своих родных ароматным напитком. А в свете приближения светлого Христова Воскресения (Пасхи) воспользоваться этой акцией и запастись продуктами по выгодной цене будет очень мудрым решением.

