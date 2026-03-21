Можна зекономити до 350 гривень: в "Сільпо" діють потужні знижки на каву

Справжні поціновувачі мають нагоду зекономити кошти на купівлі кави. В мережі супермаркетів "Сільпо" запроваджені знижки на деякі види цього ароматного напою.

Акційні товари можна купити зі знижкою у понад 40%. "Телеграф" розповість, які саме товари беруть участь в акції та скільки вони тепер коштують.

Напій кавовий Jacobs Cappuccino choco коштує 179.00 гривень замість 314.00 гривень за 500 грамів. Знижка складає 43% або 135 гривень.

Кава на акції. Фото Скріншот

Кава мелена "Кава Старого Львова" "Лігумінна" коштує 179.00 гривень замість 329.00 гривень за 250 грамів. Знижка складає 46% або 150 гривень.

Напій кавовий Jacobs Irish coffee розчинний коштує 169.00 гривень замість 309.00 гривень за 250 грамів. Знижка складає 45% або 140 гривень.

Кава розчинна Jacobs Barista Editions Americano коштує 319.00 гривень замість 539.00 гривень за 150 грамів. Знижка складає 41% або 220 гривень.

Кава розчинна Jacobs Cronat Gold сублімована д/п, коштує 469.00 гривень замість 819.00 гривень за 150 грамів. Знижка складає 43% або 350 гривень.

Акційна пропозиція діє лише до 25 березня. Проте вона дає можливість заощадити кошти та водночас побалувати себе і своїх рідних ароматним напоєм. А у світлі наближення світлого Христового Воскресіння (Великодня) скористатись цією акцією та запастись продуктами за вигідною ціною буде дуже мудрим рішенням.

