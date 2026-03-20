Как маркеты заставляют нас платить больше: покупатели жалуются на манипуляции с ценниками

Не дайте маркетологам себя обмануть

Часто ценники на товар в торговом зале не соответствуют фактической стоимости продукции. Иногда это случайность, но иногда — хитрость, с помощью которой магазин пытается продать больше.

Есть несколько манипуляций с ценниками, самая простая – "бирочка" со стоимостью товара смещена. В результате над дорогим товаром размещена меньшая цена. Покупатель берет товар вроде бы по меньшей цене, а на кассе его пробивают по значительно большей стоимости. Именно в такую ситуацию попал один из украинцев и рассказал об этом соцсети TikTok.

Конечно, ценники на полках могут сместиться случайно. Однако, так или иначе, покупатели могут потерять деньги. Чтобы этого не произошло, нужно очень внимательно смотреть цену и проверять чек.

Есть и другие манипуляции в супермаркетах, пожаловались комментаторы. Например, в некоторых магазинах не уточняют, какая именно цена указана на ценнике — за штуку, за килограмм или за 100 граммов. Покупателю приходится только догадываться.

А в сети супермаркетов "АТБ", добавили украинцы, вообще можно встретить пустые ценники. Опять же, возможно, их просто не успели обновить, но это создает неудобство для покупателей.

Как писал "Телеграф", бывшая сотрудница сети супермаркетов "Сільпо" рассказала, как там могут обманывать покупателей. В магазинах сети могут выдавать товар, у которого истек срок годности, за свежий.