Успейте запастись к Пасхе: где купить сахар с приятной скидкой

В Украине празднование Пасхи сопровождается приготовлением сладкой выпечки. В свете этого в сети супермаркетов "Сільпо" введены приятные скидки на два вида сахара.

Акционные товары можно купить со скидкой в 16%. "Телеграф" расскажет, какие именно товары участвуют в акции и сколько они теперь стоят.

Что можно выгодно приобрести

Сахар "Премия" белый кристаллический 1 категории стоит 37.99 гривны вместо 44.99 гривны за килограмм. Скидка составляет 16% или 7 гривен.

Белый сахар на акции. Фото Скриншот

Сахар "Премия" Демерара тростниковый коричневый, в стиках сейчас стоит 79.99 гривны вместо 94.99 гривны за 500 граммов. Скидка составляет 16% или 15 гривен.

Тростниковый сахар на акции. Фото Скриншот

До какого числа будут действовать скидки

Акционное предложение действует только до 25 марта. Однако оно позволяет сэкономить средства и одновременно побаловать себя и своих родных домашней выпечкой. А с приближением светлого Воскресения Христова воспользоваться этой акцией и запастись продуктами по выгодной цене будет очень мудрым решением.

Когда будет отмечаться Пасха в 2026 году

Как сообщал "Телеграф", в 2026 году католическая Пасха приходится на 5 апреля. В то же время православные будут праздновать ее 12 апреля, чтобы избежать совпадения с иудейским Песахом. А в первое воскресенье после Пасхи верующие ПЦУ и УПЦ отмечают праздник, который в народе называют Красная горка, Радоница, Фомино воскресенье, Проводное воскресенье или даже Красная Пасха. Она также известна как Антипасха и символизирует продолжение радости от Воскресения Христова. В 2026 году Красная горка приходится на 19 апреля. В этот день традиционно проводились народные гуляния, весенние обряды и прощания с пасхальными праздниками.

