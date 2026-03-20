Укр

Не покупайте яйца в "Сильпо": где на двух популярных брендах можно сэкономить до 10 грн

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Продукты
Продукты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Именно там покупатели часто переплачивают

Цены на обычные куриные яйца в супермаркетах могут существенно отличаться, даже если речь идет об одном и том же бренде. В преддверии Пасхи цены могут еще больше поползти вверх, поэтому лучше заранее проанализировать их, чтобы немного сэкономить.

"Телеграф" решил узнать цены на две популярные марки яиц — "Ясенсвит" (10 шт) и "Квочка" (10 шт). Данные взяли у "GoToShop".

Так, яйца "Квочка" (10 шт) сейчас можно найти примерно за 85,90-90,29 гривны. Самые низкие цены зафиксированы у "АТБ" и "Novus" — около 85,90-85,99 гривны. В то же время, дороже они стоят в других сетях: например, в "Сильпо" стоимость достигает более 90 гривен, что делает покупку менее выгодной.

Сколько стоят яйца от "Квочка"
Цены на яйца от "Квочка". Фото: скриншот из "GoToShop"

Похожая ситуация и с яйцами "Ясенсвит" (10 шт). Дешевле их предлагают за 85,40 гривны у "Auchan", однако в "Сильпо" они стоят 94,49 гривны. Таким образом, разница в стоимости превышает 9 гривен за упаковку.

Сколько стоят яйца от "Ясенсвит"
Цены на яйца от "Ясенсвит". Фото: скриншот из "GoToShop"

Поэтому выгоднее всего покупать куриные яйца в сетях с более низкими ценами и акционными предложениями — это, в частности, "АТБ" и "Auchan", где цена самая низкая из всех предложенных (около 85,90 грн за 10 шт).

Цены на яйца "Квочка" и "Ясенсвит"
Сколько стоят яйца. Фото: Инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" висит "желтый" ценник на сливочное масло.

Теги:
#Цены #Скидки #Яйца