Не покупайте яйца в "Сильпо": где на двух популярных брендах можно сэкономить до 10 грн

Именно там покупатели часто переплачивают

Цены на обычные куриные яйца в супермаркетах могут существенно отличаться, даже если речь идет об одном и том же бренде. В преддверии Пасхи цены могут еще больше поползти вверх, поэтому лучше заранее проанализировать их, чтобы немного сэкономить.

"Телеграф" решил узнать цены на две популярные марки яиц — "Ясенсвит" (10 шт) и "Квочка" (10 шт). Данные взяли у "GoToShop".

Так, яйца "Квочка" (10 шт) сейчас можно найти примерно за 85,90-90,29 гривны. Самые низкие цены зафиксированы у "АТБ" и "Novus" — около 85,90-85,99 гривны. В то же время, дороже они стоят в других сетях: например, в "Сильпо" стоимость достигает более 90 гривен, что делает покупку менее выгодной.

Цены на яйца от "Квочка". Фото: скриншот из "GoToShop"

Похожая ситуация и с яйцами "Ясенсвит" (10 шт). Дешевле их предлагают за 85,40 гривны у "Auchan", однако в "Сильпо" они стоят 94,49 гривны. Таким образом, разница в стоимости превышает 9 гривен за упаковку.

Цены на яйца от "Ясенсвит". Фото: скриншот из "GoToShop"

Поэтому выгоднее всего покупать куриные яйца в сетях с более низкими ценами и акционными предложениями — это, в частности, "АТБ" и "Auchan", где цена самая низкая из всех предложенных (около 85,90 грн за 10 шт).

Сколько стоят яйца. Фото: Инфографика "Телеграфа"

