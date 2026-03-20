В каком супермаркете выгоднее всего купить яйца к Пасхе: как не переплатить (актуальные цены)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не во всех магазинах одинаково выгодные предложения на одинаковый товар
Многие украинцы уже начинают готовиться к Пасхе, которую православные отмечают в этом году 12 апреля. При этом, зная о ценах на конкретные продукты в супермаркетах, подготовку можно сделать выгодной.
"Телеграф" рассказывает о том, где дешевле всего купить яйца к Пасхе. Так, согласно данным сайта GoToShop, в настоящий момент (20 марта) выгоднее всего поштучно купить яйца можно в магазинах сети "Varus". Там за 1 яйцо категории С0 с вас попросят 7.59 гривен.
Где выгоднее всего купить упаковку яиц С0
Одним из самых выгодных предложений на данный момент является упаковка яиц (десяток) марки "Ясенсвіт":
- "Varus" — 79.90 грн
- "Novus" — 88.99 грн
- "Auchan" — 92.60 грн
- Metro — 93.08 грн
