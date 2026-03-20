В каком супермаркете выгоднее всего купить яйца к Пасхе: как не переплатить (актуальные цены)

Не во всех магазинах одинаково выгодные предложения на одинаковый товар

Многие украинцы уже начинают готовиться к Пасхе, которую православные отмечают в этом году 12 апреля. При этом, зная о ценах на конкретные продукты в супермаркетах, подготовку можно сделать выгодной.

"Телеграф" рассказывает о том, где дешевле всего купить яйца к Пасхе. Так, согласно данным сайта GoToShop, в настоящий момент (20 марта) выгоднее всего поштучно купить яйца можно в магазинах сети "Varus". Там за 1 яйцо категории С0 с вас попросят 7.59 гривен.

Где выгоднее всего купить упаковку яиц С0

Одним из самых выгодных предложений на данный момент является упаковка яиц (десяток) марки "Ясенсвіт":

"Varus" — 79.90 грн

"Novus" — 88.99 грн

"Auchan" — 92.60 грн

Metro — 93.08 грн

Напомним, ранее мы писали о том, почему у кассы нет места, куда можно было бы положить ненужный товар. Оказывается, отсутствие свободного места у кассовой зоны – это не случайность.

Также читайте полную версию материала о приемах маркетологов в интервью эксперта по маркетингу розничной торговли Владимира Полищука для "Телеграфа" под названием "Почему в супермаркете мы покупаем излишнее: маркетолог раскрыл главные уловки магазинов ".