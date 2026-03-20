У якому супермаркеті найвигідніше купити яйця до Великодня: як не переплатити (актуальні ціни)

Не у всіх магазинах однаково вигідні пропозиції на однаковий товар

Багато українців уже починають готуватися до Великодня, який православні відзначають цього року 12 квітня. При цьому, знаючи ціни на конкретні продукти в супермаркетах, підготовку можна зробити вигідною.

"Телеграф" розповідає про те, де найдешевше купити яйця до Великодня. Так, згідно з даними сайту GoToShop, зараз (20 березня) найвигідніше поштучно купити яйця можна в магазинах мережі "Varus". Там за 1 яйце категорії С0 із вас попросять 7.59 гривень.

Де вигідніше купити упаковку яєць С0

Однією з найвигідніших пропозицій на цей час є упаковка яєць (десяток) марки "Ясенсвіт":

"Varus" — 79.90 грн

"Novus" — 88.99 грн

"Auchan" — 92.60 грн

Metro — 93.08 грн

Ціни на яйця в Україні

