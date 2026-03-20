Чи буде бензин по 100 грн: експерт пояснив, що відбувається з цінами

Якщо геополітична ситуація зміниться, ситуація на ринку пального буде кардинально іншою

Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, констатує: імпорт пального, який формує понад 96% українського ринку, за останні сім днів суттєво додав у ціні. "Телеграф" дізнався у експерта, чого очікувати від цін на пальне.

В першу чергу він закликає не піддаватися паніці через публікації про бензин по 100 грн/л, наголошує: жоден експерт сьогодні не може назвати конкретну цифру, адже ринок продовжує зростати на тлі поглиблення кризи в Перській затоці. Тому вірити таким прогнозам — передчасно.

Водночас об’єктивні передумови для подорожчання дійсно існують. Імпорт, який формує понад 96% українського ринку, за останній тиждень додав у ціні 8,5% на дизельне пальне та майже 8% на бензин. У грошовому вимірі це означає 113,6 доларів за тонну дизпального та 93,5 доларів за тонну бензину.

"Це створює передумови для подорожчання. Наскільки швидко це відбудеться і чи відбудеться взагалі — все залежить від совісті й апетитів наших операторів роздрібного ринку", — наголосив Косянчук.

Якщо оператори вирішать повністю закласти зростання імпортних цін у роздріб, то наступного тижня можна очікувати підвищення в діапазоні 5-6,5 грн/л. Бензин, за оцінкою експерта, може додати 5-5,5 грн/л, дизель — 6-6,5 грн/л. Втім, остаточне рішення залишається за мережами АЗС.

Що може відбутися з цінами на пальне на наступному тижні

Косянчук звертає увагу на спред між преміальними мережами та нижнім ціновим сегментом. Сьогодні він становить близько 5 грн/л на бензині та 8 грн/л на дизельному пальному. Цей розрив, за його словами, формується зокрема через те, що гуртові ціни за тиждень підвищилися до 70-80 грн/л (якщо брати конкретний показник — 88,5 грн/л за тиждень).

Експерт пояснює механізм так: до ціни на гуртовому сегменті додаються постійні витрати на утримання АЗС та логістику. Якщо взяти мінімальну роздрібну ціну на дизпальне (73,9 грн/л) і додати до неї наявний спред у 8 грн, виходить рівень преміальних мереж — близько 81,9 грн/л. При цьому максимальні ціни на дизпальне сьогодні сягають майже 72 грн/л, а мінімальні — 73,9 грн/л.

"Перспективи 5–6 грн/л підвищення на наступному тижні є. Чи це відбудеться, чи ні і до якої цифри ми дійдемо — поки що ніхто вам не скаже", — резюмує Косянчук.

Леонід Косянчук

Головним фактором невизначеності залишається перебіг війни на Близькому сході.

"Якщо на наступному тижні закінчаться бойові дії, буде зовсім інша картина. Не закінчиться — будемо продовжувати і далі жахати вас неприємними новинами", — підсумував він.

