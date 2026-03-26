Зеленский, Залужный или Буданов: как изменились их президентские рейтинги за последние месяцы

Предыдущий опрос Socis проводил в декабре 2025 года

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в электоральных рейтингах, однако разрыв с ближайшим конкурентом Валерием Залужным остаётся минимальным, а структура "второго выбора" указывает на скрытый потенциал Кирилла Буданова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Socis, проведённого 12-18 марта. В нем участвовали 1204 респондентов в возрасте от 18 лет.

Тройка лидеров

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 22,6% респондентов проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, показатель выше – 29,3%.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отстает от лидера приблизительно на 3%, за него отдали бы свой голос 19,3% опрошенных. Среди тех, кто определился – 25%.

Почти вдвое меньше участников опроса выбрали бы главу Офиса президента, бывшего главу ГУР Кирилла Буданова (10,5%). Среди тех, кто определился – 13,7%.

Порошенко, Терехов и другие

На четвертом месте оказался пятый президент Украины, народный депутат, возглавляющий "Европейскую солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 5,7% респондентов или 7,4% тех, кто определился.

Далее в рейтинге следуют мэр Харькова Игорь Терехов с 3,4%, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков с 3,3% и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий с 3,1%. Среди тех, кто определился и пошёл бы на выборы, они набирают от 4% до 4,4%.

Восьмое место в рейтинге занимает народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Её поддержали бы 2,2% участников опроса и 2,9% тех, кто определился.

Кто набрал 1% и меньше

Волонтёр и общественный деятель Сергей Притула и глава Николаевской ОВА Виталий Ким набрали бы чуть более 1%.

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Совета обороны города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул – меньше 1%. Ещё 3,6% хотели бы отдать свой голос другому кандидату.

В то же время 6,7% заявили, что не собираются участвовать в выборах, а 16,2% не определились.

Рейтинг Socis 12-18 марта. За кого проголосовали бы на выборах президента

"Второй выбор"

В опросе также измерили так называемый "второй выбор". В случае отсутствия основного кандидата 22,7% респондентов поддержали бы Буданова, что является самым высоким показателем. 17,5% набрал бы Залужный, а за Зеленского в случае "второго выбора" проголосовали бы всего 6,3% опрошенных.

Рейтинг Socis 12-18 марта. "Второй выбор"

Стоит отметить, что "второй выбор" или second choice это не просто запасной вариант, а важный индикатор структуры электоральных симпатий.

Этот показатель позволяет проследить перетекание голосов между кандидатами, близость электоратов, а также потенциал роста. Кроме того, влияет на вероятность победы кандидата во втором туре.

Опрос Socis 12-18 марта. Перетекание электората

Уточним, что second choice не равен реальному голосу. Это гипотетическое поведение, но оно хорошо показывает резерв поддержки кандидата.

Как изменились симпатии украинцев с декабря?

Напомним, что во время опроса компании Socis, проведенного в декабре 2025 года, тройка лидеров была такой же. За Зеленского проголосовали бы 21,6%, среди определившихся – 30,6%. Таким образом у действующего президента первый показатель с минувшего года вырос на 1%, а второй – упал на 1,3%. Однако такие цифры не выходят за пределы статистической погрешности, составляющей 2,5%.

Что касается Залужного, за него свой голос в декабре отдали бы 20,9% респондентов, среди определившихся – 29,6%. Можно заметить, что позиции бывшего главкома упали: в первом варианте постановки вопроса на 1,6%, а во втором – на 4,6%.

Во время предыдущего опроса за Кирилла Буданова проголосовали бы 5,7%, среди определившихся – 8,1%. Рейтинг главы Офиса президента вырос на 4,8% и на 5,6% соответственно.

Рейтинг Петра Порошенко, стабильно занимающего 4 место, изменился незначительно. Если в предыдущем опросе он составлял 5,1% и 7,2%, то сегодня, напомним, это 5,7% и 7,4%.

Зато обращает на себя внимание падение Юлии Тимошенко, которая еще в декабре была на 5 месте, а в результатах последнего опроса оказалась на 8-ом. Ее показатели обрушились с 4,3% до 2,2% и с 6,1% до 2,9%. Можно предположить, что это связано с коррупционным делом.

Рейтинг Socis 12-18 декабря. За кого проголосовали бы на выборах президента

А что с second choice?

В случае отсутствия основного кандидата в декабрьском опросе лидировал Залужный, за которого в таком случае проголосовало бы 19,4% опрошенных. Этот показатель по последним данным упал на 2,1%.

За Залужным во "втором выборе" тогда следовал Буданов с 18,9%, который сегодня лидирует с 22,7% (+3,8%). Что касается Зеленского, его показатель вырос с 5 до 6%, а сам он в рейтинге "второго выбора" переместился с 5 на 3 место, оттеснив Разумкова и Билецкого.

Рейтинг Socis 12-18 декабря. "Второй выбор"

Напомним, опрос КМИС показал, что с начала 2026 года доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому заметно выросло. К тому же, лишь небольшой процент считает, что президентские выборы необходимо проводить до окончания боевых действий.