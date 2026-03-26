Зеленский, Залужный или Буданов: как изменились их президентские рейтинги за последние месяцы
Предыдущий опрос Socis проводил в декабре 2025 года
Действующий президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в электоральных рейтингах, однако разрыв с ближайшим конкурентом Валерием Залужным остаётся минимальным, а структура "второго выбора" указывает на скрытый потенциал Кирилла Буданова.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Socis, проведённого 12-18 марта. В нем участвовали 1204 респондентов в возрасте от 18 лет.
Тройка лидеров
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 22,6% респондентов проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, показатель выше – 29,3%.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отстает от лидера приблизительно на 3%, за него отдали бы свой голос 19,3% опрошенных. Среди тех, кто определился – 25%.
Почти вдвое меньше участников опроса выбрали бы главу Офиса президента, бывшего главу ГУР Кирилла Буданова (10,5%). Среди тех, кто определился – 13,7%.
Порошенко, Терехов и другие
На четвертом месте оказался пятый президент Украины, народный депутат, возглавляющий "Европейскую солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 5,7% респондентов или 7,4% тех, кто определился.
Далее в рейтинге следуют мэр Харькова Игорь Терехов с 3,4%, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков с 3,3% и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий с 3,1%. Среди тех, кто определился и пошёл бы на выборы, они набирают от 4% до 4,4%.
Восьмое место в рейтинге занимает народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Её поддержали бы 2,2% участников опроса и 2,9% тех, кто определился.
Кто набрал 1% и меньше
Волонтёр и общественный деятель Сергей Притула и глава Николаевской ОВА Виталий Ким набрали бы чуть более 1%.
Мэр Киева Виталий Кличко и глава Совета обороны города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул – меньше 1%. Ещё 3,6% хотели бы отдать свой голос другому кандидату.
В то же время 6,7% заявили, что не собираются участвовать в выборах, а 16,2% не определились.
"Второй выбор"
В опросе также измерили так называемый "второй выбор". В случае отсутствия основного кандидата 22,7% респондентов поддержали бы Буданова, что является самым высоким показателем. 17,5% набрал бы Залужный, а за Зеленского в случае "второго выбора" проголосовали бы всего 6,3% опрошенных.
Стоит отметить, что "второй выбор" или second choice это не просто запасной вариант, а важный индикатор структуры электоральных симпатий.
Этот показатель позволяет проследить перетекание голосов между кандидатами, близость электоратов, а также потенциал роста. Кроме того, влияет на вероятность победы кандидата во втором туре.
Уточним, что second choice не равен реальному голосу. Это гипотетическое поведение, но оно хорошо показывает резерв поддержки кандидата.
Как изменились симпатии украинцев с декабря?
Напомним, что во время опроса компании Socis, проведенного в декабре 2025 года, тройка лидеров была такой же. За Зеленского проголосовали бы 21,6%, среди определившихся – 30,6%. Таким образом у действующего президента первый показатель с минувшего года вырос на 1%, а второй – упал на 1,3%. Однако такие цифры не выходят за пределы статистической погрешности, составляющей 2,5%.
Что касается Залужного, за него свой голос в декабре отдали бы 20,9% респондентов, среди определившихся – 29,6%. Можно заметить, что позиции бывшего главкома упали: в первом варианте постановки вопроса на 1,6%, а во втором – на 4,6%.
Во время предыдущего опроса за Кирилла Буданова проголосовали бы 5,7%, среди определившихся – 8,1%. Рейтинг главы Офиса президента вырос на 4,8% и на 5,6% соответственно.
Рейтинг Петра Порошенко, стабильно занимающего 4 место, изменился незначительно. Если в предыдущем опросе он составлял 5,1% и 7,2%, то сегодня, напомним, это 5,7% и 7,4%.
Зато обращает на себя внимание падение Юлии Тимошенко, которая еще в декабре была на 5 месте, а в результатах последнего опроса оказалась на 8-ом. Ее показатели обрушились с 4,3% до 2,2% и с 6,1% до 2,9%. Можно предположить, что это связано с коррупционным делом.
А что с second choice?
В случае отсутствия основного кандидата в декабрьском опросе лидировал Залужный, за которого в таком случае проголосовало бы 19,4% опрошенных. Этот показатель по последним данным упал на 2,1%.
За Залужным во "втором выборе" тогда следовал Буданов с 18,9%, который сегодня лидирует с 22,7% (+3,8%). Что касается Зеленского, его показатель вырос с 5 до 6%, а сам он в рейтинге "второго выбора" переместился с 5 на 3 место, оттеснив Разумкова и Билецкого.
Напомним, опрос КМИС показал, что с начала 2026 года доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому заметно выросло. К тому же, лишь небольшой процент считает, что президентские выборы необходимо проводить до окончания боевых действий.