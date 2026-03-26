Зеленський, Залужний чи Буданов: як змінилися їхні президентські рейтинги за останні місяці

Попереднє опитування Socis проводило у грудні 2025 року

Чинний президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство в електоральних рейтингах, проте розрив із найближчим конкурентом Валерієм Залужним залишається мінімальним, а структура "другого вибору" вказує на прихований потенціал Кирила Буданова.

Про це свідчать результати опитування компанії Socis, проведеного 12-18 березня. У ньому брали участь 1204 респонденти віком від 18 років.

Трійка лідерів

Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, 22,6% респондентів проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського. Серед тих, хто визначився та піде на вибори, показник вищий – 29,3%.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відстає від лідера приблизно на 3%, за нього віддали б свій голос 19,3% опитаних. Серед тих, хто визначився, – 25%.

Майже вдвічі менше учасників опитування обрали б голову Офісу президента, колишнього главу ГУР Кирила Буданова (10,5%). Серед тих, хто визначився, – 13,7%.

Порошенка, Терехов та інші

На четвертому місці опинився п’ятий президент України, народний депутат, який очолює "Європейську солідарність" Петро Порошенко, за якого б проголосували 5,7% респондентів або 7,4% тих, хто визначився.

Далі в рейтингу йдуть мер Харкова Ігор Терехов з 3,4%, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков із 3,3% та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький із 3,1%. Серед тих, хто визначився та пішов би на вибори, вони набирають від 4% до 4,4%.

Восьме місце у рейтингу посідає народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Її підтримали б 2,2% учасників опитування та 2,9% тих, хто визначився.

Хто набрав 1% і менше

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набрали б трохи більше 1%.

Мер Києва Віталій Кличко та голова Ради оборони міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Олександр Вілкул – менше 1%. Ще 3,6% хотіли б віддати свій голос іншому кандидату.

Водночас 6,7% заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, а 16,2% не визначилися.

Рейтинг Socis 12-18 березня. За кого б проголосували на виборах президента

"Другий вибір"

В опитуванні також виміряли так званий "другий вибір". У разі відсутності основного кандидата, 22,7% респондентів підтримали б Буданова, що є найвищим показником. 17,5% набрав би Залужний, а за Зеленського у разі "другого вибору" проголосували б лише 6,3% опитаних.

Рейтинг Socis 12-18 березня. "Другий вибір"

Варто зазначити, що "другий вибір" або second choice – це не просто запасний варіант, а важливий індикатор структури електоральних симпатій.

Цей показник дозволяє простежити перетікання голосів між кандидатами, близькість електоратів та потенціал зростання. Крім того, впливає на можливість перемоги кандидата у другому турі.

Опитування Socis 12-18 березня. Перетікання електорату

Уточнимо, що second choice не дорівнює реальному голосу. Це гіпотетична поведінка, але вона добре показує резерв підтримки кандидата.

Як змінилися симпатії українців із грудня?

Нагадаємо, що під час опитування компанії Socis, проведеного у грудні 2025 року, трійка лідерів була такою самою. За Зеленського проголосували б 21,6%, серед тих, хто визначився, – 30,6%. Таким чином, у чинного президента перший показник з минулого року зріс на 1%, а другий – упав на 1,3%. Однак такі цифри не виходять за межі статистичної похибки, яка становить 2,5%.

Щодо Залужного, за нього свій голос у грудні віддали б 20,9% респондентів, серед тих, хто визначився, – 29,6%. Можна зауважити, що позиції колишнього головкому впали: у першому варіанті поставлення питання на 1,6%, а у другому – на 4,6%.

Під час попереднього опитування за Кирила Буданова проголосували б 5,7%, серед тих, хто визначився, – 8,1%. Рейтинг глави Офісу президента зріс на 4,8% та на 5,6% відповідно.

Рейтинг Петра Порошенка, який стабільно посідає 4 місце, змінився незначно. Якщо у попередньому опитуванні він становив 5,1% та 7,2%, то сьогодні, нагадаємо, це 5,7% та 7,4%.

Натомість привертає увагу падіння Юлії Тимошенко, яка ще в грудні була на 5 місці, а в результатах останнього опитування опинилася на 8-му. Її показники завалилися з 4,3% до 2,2% та з 6,1% до 2,9%. Можна припустити, що це пов’язано із корупційною справою.

Рейтинг Socis 12-18 грудня. За кого б проголосували на виборах президента

А що із second choice?

У разі відсутності основного кандидата у грудневому опитуванні лідирував Залужний, за якого б у такому разі проголосувало 19,4% опитаних. Цей показник, за останніми даними, впав на 2,1%.

За Залужним у "другому виборі" тоді слідував Буданов з 18,9%, який сьогодні лідирує з 22,7% (+3,8%). Щодо Зеленського, його показник зріс з 5 до 6%, а сам він у рейтингу "другого вибору" перемістився з 5 на 3 місце, відтіснивши Разумкова та Білецького.

Рейтинг Socis 12-18 грудня. "Другий вибір"

Нагадаємо, опитування КМІС показало, що з початку 2026 року довіра українців до президента Володимира Зеленського помітно зросла. До того ж лише невеликий відсоток вважає, що президентськІ вибори необхідно проводити до закінчення бойових дій.