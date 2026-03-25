Не в ближайшие месяцы: нардеп назвал новый фактор, который мешает закончить войну в Украине

Россия сейчас может чувствовать себя гораздо увереннее

"Окно возможностей" для переговоров о завершении войны в Украине не закрыто. Однако оно постоянно сдвигается из-за несовпадения позиций сторон по некоторым вопросам, а также геополитическую ситуацию.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, одной из критических точек несовпадения, в частности, является вопрос остановки боевых действий по фактической линии боевого столкновения — Россия стремится всю Донецкую область, в то время как для Украины это не приемлемо.

"Окно возможностей явно закрывается. А учитывая операцию в Иране и многократный рост цен на нефть, Россия сейчас может чувствовать себя гораздо увереннее, располагая дополнительными финансовыми поступлениями — это также может отложить потенциальные переговоры о завершении войны на более длительный срок. Надеяться на ближайшую перспективу, на апрель, май, уже довольно пессимистично", — говорит нардеп.

