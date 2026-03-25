Окно мира отодвигается, а Иран может ударить по Украине: Вениславский о переговорах, ситуации на фронте и проблемах с ТЦК

Россия не меняет цели, переговоры буксуют, Украина готовится к долгой войне — чего ждать дальше

Несмотря на разговоры о возможном приближении завершения войны, ситуация для Украины остается сложной и непредсказуемой. На фоне обострения на Ближнем Востоке, затягивании переговоров и усилении атак России, "окно возможностей" для мира отодвигается. В то же время, Киев вынужден готовиться к затяжной войне, решать проблемы мобилизации и реагировать на новые международные вызовы.

Нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в блицинтервью "Телеграфу" объяснил,как изменилась ситуация вокруг возможных переговоров, действительно ли Украина входит в фазу длительной войны, насколько возможны риски сокращения военной помощи и перспективы мобилизационных изменений в Украине.

Когда возможен мир: почему "окно возможностей" отодвигается

Россия не отказывается от своих планов, но "окно возможностей" для переговоров о завершении войны не закрыто, — уверен нардеп. Однако есть критические точки несовпадения, в частности, по вопросу остановки боевых действий по фактической линии боевого столкновения. Россия стремится всю Донецкую область, в то время как для Украины это не приемлемо.

"Окно возможностей явно закрывается. А учитывая операцию в Иране и многократный рост цен на нефть, Россия сейчас может чувствовать себя гораздо увереннее, располагая дополнительными финансовыми поступлениями — это также может отложить потенциальные переговоры о завершении войны на более длительный срок. Надеяться на ближайшую перспективу, на апрель, май, уже довольно пессимистично", — говорит нардеп.

Украина, в свою очередь, стала заложником войны на Ближнем Востоке. Ракеты, необходимые Украине для обороны, тратятся там, что потенциально может оказать негативное влияние на то, как наша страна будет их получать. Однако Вениславский надеется, что катастрофических последствий не ожидается

Тенденции не очень благоприятны сейчас для Украины. Но президент поставил задачу и для министра обороны, и для военно-промышленного комплекса искать замену тем средствам поражения, которые мы получили от Соединенных Штатов Америки. Наш военно-промышленный комплекс сейчас на этом очень активно работает Федор Вениславский, нардеп

Переговоры Украины и России — процесс затягивается

Что касается переговоров Вениславский заметил — говорить о чем-то вообще не стоит. В частности, упоминая ситуацию с возможным получением Украиной ракет "Томагавк". После этих заявлений началась волна давления со стороны России, поэтому ракет пока нет.

"Ведутся переговоры, они точно ведутся во всех форматах. И по вопросу о прекращении войны, и по вопросу о получении как можно большего количества эффективных средств поражения — они всегда ведутся, но точно не стоит об этом говорить, пока мы не получим реальные результаты в виде конкретных действий или конкретных образцов вооружения в Украине. Поэтому здесь я абсолютно согласен, что не нужно выносить на широкую публику то, что происходит сейчас в процессе этих переговоров", — говорит нардеп.

Кремль не откажется от целей в Украине

Россия не отказывается от своей стратегической цели – уничтожения Украины и подчинения ее себе, а ее тактика остается неизменной с начала полномасштабной войны. По словам нардепа, для Кремля "неприемлемо существование Украины", поэтому он и в дальнейшем будет пытаться достичь уничтожения Украины как независимого и суверенного государства любыми методами.

Он отмечает, что атаки России носят четко выраженный террористический характер и направлены прежде всего против гражданской инфраструктуры. Вениславский констатирует, что характер войны не меняется ни в тактике, ни в целях противника.

90% поражений, которые наносит Российская Федерация, это объекты, не имеющие ничего общего с военно-промышленным комплексом. Это объекты обеспечения жизнедеятельности населения, объекты образования, культуры, медицины, энергетики и т.д. Поэтому у России есть целенаправленная цель уничтожить Украину, уничтожить украинское государство Федор Вениславский, нардеп

По данным разведки, Россия продолжает накапливать ресурсы для новых массированных атак, говорит Вениславский. Он подчеркивает: Украина должна отвечать не только обороной, но и ответными ударами вглубь территории РФ, и над этим уже работают силы безопасности и обороны.

Отдельно Вениславский обращает внимание на масштабы потерь России, которые, по его оценке, давно вышли за пределы рационального: "Потери у нее уже давно переходят в предел неприемлемых с точки зрения здравого смысла". Однако от целей РФ не отказывается, даже несмотря на потери.

Ситуация на юге и тактика россиян

Россия применяет террористические методы ведения войны, пытаясь принудить украинские власти к уступкам, в частности — бьет по Запорожью, ведь продвинуться на этом направлении не может. По словам нардепа Федора Вениславского, такие попытки не имеют поддержки среди граждан Украины. Он подчеркнул, что благодаря усилиям Вооруженных Сил украинские войска продвигаются на некоторых направлениях.

Вениславский добавил, что позиция врага в Запорожье остается угрожающей: российские войска стоят примерно в 30 км от города и используют дроны, артиллерию и другие средства поражения. В то же время, украинское военное руководство делает все возможное, чтобы отодвинуть угрозу.

Последствия атаки в Запорожье

Отметим, что именно после объявления об освобождении территории россияне начали заявлять о задержках в переговорном процессе. По мнению Вениславского, Россия использует его скорее для демонстрации активности, а не для достижения конкретного результата: "Если бы Россия была готова к компромиссам, которые, по крайней мере, соответствуют здравому смыслу, то можно было бы ожидать какого-то мирного соглашения и в конце прошлого года, и в начале этого года. Россия же превращает это в такой затянувшийся процесс, будто она дает сигнал американцам, нашим европейским партнерам, что она движется в каком-то направлении, но этот переговорный процесс ни к чему не приводит".

Пока РФ не может достичь целей на поле боя, она пытается давить из-за ударов по гражданской инфраструктуре и гуманитарному кризису, но эти методы не дают желаемого эффекта.

"Они сейчас фактически не знают, что делать по большим счетам. Поэтому они пытаются нанести максимальный ущерб для того, чтобы как-то недовольство людей перенести в какие-то уступки власти. Но это тоже не сработает, я убежден", — резюмирует Вениславский.

Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

"Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины. И мы видим, что действительно есть примеры, когда их ракеты летят там уже на несколько тысяч километров и в Украину они могут гипотетически доставать", — считает Вениславский и отмечает, что угрозы Ирана нельзя игнорировать. Однако не стоит и преувеличивать угрозу, ведь иранские ракеты точно не лучше российских, которым украинское ПВО успешно противостоит.

Относительно участия Украины в обороне стран Персидского залива, Вениславский подчеркнул, что без той помощи, которую Иран предоставил России, уровень ущерба для Украины был бы значительно меньше.

Мы же не предоставляем какие-либо средства, позволяющие бить по территории Ирана. Мы защищаем фактически мирное население, помогаем защищать мирное население стран Персидского Залива, являющихся объектами атаки Ирана. А мы не атакуем и не предоставляем способов поражения, которые могут атаковать Иран. Поэтому все упреки Ирана в Украине и на то, что Украина находится в состоянии войны, это не отвечает с точки зрения логики международного права никаким конвенциям, никаким нормам международного права. Федор Вениславский, нардеп

Готовится ли Украина к войне на годы вперед

Нардеп Федор Вениславский заметил, что о подготовке к войне на 2-3 года у него лично нет данных. Нардеп уверяет, что работа Верховной Рады Украины на 2026 год запланирована и ведется планомерно, однако подготовка к любым сценариям войны продолжается. Он подчеркивает, что, даже если возможные мирные переговоры станут реальностью, Россия никогда не откажется от своих планов, пока действует нынешняя система кремлевского руководства и идеологического контроля над населением.

К этой угрозе нам нужно быть готовыми, и поэтому нам расслабляться точно нельзя. Нам нужно наращивать образцы вооружения, которые будут и защищать нас, наших граждан, и наше небо, и землю от любого потенциального врага, и иметь средства впечатления, которые будут сдерживающими для врага. На это работает и Министерство обороны, и военно-промышленный комплекс и все остальные составляющие сектора безопасности обороны. Федор Вениславский, нардеп

Вопросы с ТЦК и справедливая мобилизация

В Министерстве обороны уже работают над предложениями, которые должны снизить конфликты во время мобилизации и снять обвинения в нарушении прав человека со стороны ТЦК, говорит Вениславский. Первые наработки ожидаются уже в апреле – после этого их вынесут на подробное обсуждение.

Отдельное внимание уделяется вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуациях, когда в отдельных общинах, в частности в селах, мобилизовали большинство мужчин, тогда как в больших городах, например в Киеве, картина выглядит иначе.

Эту разницу особенно остро ощущают военные, возвращающиеся с фронта на лечение, отмечает нардеп. По их словам, существует ощущение "двух параллельных реальностей": одна — связана с войной, другая — с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не массовое.

"Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — заключает Вениславский.