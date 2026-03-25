Не в найближчі місяці: нардеп назвав новий фактор, який заважає закінчити війну в Україні

Росія зараз може почуватися набагато впевненіше

"Вікно можливостей" для переговорів щодо завершення війни в Україні не закрите. Однак воно постійно зсувається через розбіжності позицій сторін з деяких питань, а також геополітичну ситуацію.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Детальніше про це читайте у матеріалі: "Вікно миру відсувається, а Іран може вдарити по Україні: Веніславський про переговори, ситуацію на фронті та проблеми з ТЦК".

За словами Веніславського, однією з критичних точок розбіжності, зокрема, є питання зупинення бойових дій за фактичною лінією бойового зіткнення — Росія прагне всю Донецьку область, тоді як для України це не прийнятно.

"Вікно можливостей точно відсувається. А з огляду на операцію в Ірані і на зростання цін на нафту в рази, то Росія зараз себе може почувати набагато більш впевнено, маючи додаткові фінансові надходження — це може також відсунути потенційні перемовини про завершення війни на якийсь більш тривалий термін. Сподіватися на найближчу перспективу, на квітень, травень, вже досить песимістично", — каже нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський кличе нового "гравця", щоб зупинити війну з Росією.