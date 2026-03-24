США больше не союзник? Зеленский зовет нового "игрока", чтобы остановить войну с Россией

Украина ищет долгосрочные дипломатические решения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подключать глобальных игроков к переговорам по войне. Согласно оценке экспертов, речь может идти, прежде всего, о Китае, который способен повлиять на Россию. Тем временем ситуация с переговорами заходит в тупик.

24 марта в Telegram-канале главы государства был опубликован пост, в котором он рассказал о переговорах в США, о цели получить реальные гарантии безопасности, об атаках России и ее неготовности останавливаться, об осложнении ситуации в мире из-за конфликта вокруг Ирана. По его словам, для прекращения войны необходимо, чтобы включились все крупные игроки — не только США и Европа, но и другие страны.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы узнать, подразумевает ли президент под "глобальным игроком" — Китай.

"Китай рано или поздно присоединится к процессу"

Политолог Игорь Рейтерович полагает, что речь, прежде всего, действительно идет о Китае. При этом, разговоры о привлечении КНР ведутся уже длительное время.

И Китай, объективно, рано или поздно присоединится к процессу. Просто сейчас они еще не видят смысла для себя. Тем более пока США еще глубже себя закапывают геополитически. объяснил собеседник.

Эксперт также выразил мнение, что текущие переговоры с США находятся в тупике. Он считает, что Вашингтон уже не выступает полноценным союзником Украины, а скорее играет роль посредника, причем не нейтрального.

Он уже не союзник. Максимум – посредник. И то заангажированный. Ибо в их системе координат отдать частицу территории в обмен на "золотой парашют" – это ок добавил Рейтерович.

Игорь Рейтерович. Фото: Facebook

Добавим, что согласно статье "Украинской правды" от 24 марта, переговоры о завершении войны в Украине фактически оказались в патовой ситуации. То есть, стороны не могут ни договориться, ни выйти из процесса без серьезных последствий. При этом, ключевым камнем преткновения остается требование США о выводе украинских войск из Донбасса. Однако такой сценарий абсолютно неприемлем для Киева — как с военной, так и политической точки зрения. Полный отказ также невозможен по причине зависимости от американской поддержки.

Близкие к переговорам собеседники говорят, что обсуждения уже фактически движутся по кругу, но прогресса нет. Но в то же время сохраняется риск, что Штаты могут сократить участие в процессе. Это поставит Украину в еще более сложное положение.

"В шахматах подобную ситуацию называют патом. Но в жизни воюющей страны нельзя объявить ничью и начать новую партию. Поэтому сегодня украинская власть занята тяжелыми поисками сильного хода, который сможет сдвинуть невыгодную ситуацию с мертвой точки", — говорится в материале.

Китай выходит из тени — почему сейчас?

Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик говорит, что, прежде всего, Зеленский имеет в виду Китай под "глобальным игроками".

Ну у нас и так много глобальных игроков. А, так. Конечно, это Китай. Конечно, это может быть глобальный юг в каких-то других итерациях, таких как Турция, в частности арабские страны, хотя можно еще называть и Бразилию, и еще кого-то. Но по большому счету заинтересованы в определенной степени в урегулировании, в частности, Китай и Турция. В меньшей степени арабские страны отметил он.

По словам собеседника, Турция активно предлагает свои посреднические услуги, а вот Китай до недавнего времени занимал пассивную позицию. Однако сейчас ситуация может изменяться динамично по причине войны в Иране. Также это связано с глобальными экономическими и геополитическими факторами. Осложнения на энергетических рынках, проблемы с транспортными коридорами, особенно через Красное море, создают нагрузку на логистику и поставки ресурсов, что Китай ощущает в первую очередь.

Китай это почувствует первым. И, соответственно, уже чувствует, как дефициты от нефти и газа, хотя они имеют преференции от иранцев на транспортировку нефти. Однако риски достаточно высоки. Платить за них Китай долго не сможет. Поэтому очевидно, что он заинтересован в том, чтобы, если в пакете решать глобальную турбулентность, то туда можно вставить и Украину тоже. До этого он (Китай, — Ред.) занимал пассивную роль, такой руководящей и дипломатии по снятию положения дел, чем по реальным предложениям регулирования. Сейчас Китай уже занимает более проактивную роль объяснил Кулик.

Виталий Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

Он добавил, что надежда на включение Китая в процесс есть, но преувеличивать это ожидание не стоит. Насколько это реалистично, будет понятно после встречи президент США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

Что касается самой динамики переговоров, эксперт пояснил, что процесс между Украиной, США и Россией продолжается: технические и гуманитарные вопросы обсуждаются, включая обмен военнопленными и определение юридических механизмов урегулирования. Однако продвижение зависит от политической воли сторон.

Сказать, что у нас полностью заблокированы переговоры в треугольнике Соединенные Штаты, Украина, Россия, я бы этого не сказал. Какие-то процессы там происходят. По крайней мере, технически, насколько я слышу из инсайдерских источников, ведутся вполне презентативные разговоры подчеркнул политолог.

При этом, Украина не готова к уступкам суверенитета и капитуляции. Главная цель Киева сейчас в том, чтобы сохранить переговорную динамику, искать оптимальные модели согласования позиций с Москвой и удерживать внимание международных партнеров.

От Украины к глобальному миру

Политолог, юрист-международник Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" сказал, что так называемых глобальных субъектов, действительно, не так уж и много. Ключевыми остаются Китай и Индия. Но также может иметься в виду, например, Бразилия, Япония и т.д.

И то, что Китай прямо не называется, но подразумевается – очень показательно. Китай умело использует российско-украинскую войну в своих интересах, но соответствуют ли его интересам следующие вооруженные конфликты – вопросы. Ведь для мировой фабрики нужны и ресурсы, и покупатели производимых товаров. Украина сейчас может попытаться сыграть на определенной надежде отдельных лиц и, в частности, лидеров государств вернуться в прежнее состояние, бывший мир. Который был несовершенен, но был более или менее понятен. рассказывает эксперт.

Роман Еделев / Громадське радіо

Еделев напоминает, что прошлый "Глобальный саммит мира" был сосредоточен главным образом на Украине. А сейчас, по его мнению, целесообразно обсуждать глобальные конфликты и торговые войны в целом. Это даст возможность привлечь больше стран к переговорам и сделать международную инициативу более эффективной.

Но для успешности переговоров чрезвычайно важен вопрос доверия между участниками переговоров. В том числе поэтому мы имеем трехсторонние украинско-американо-российские переговоры, потому что между Украиной и РФ никакого доверия нет. И вот можем ли мы сейчас представить доверие на глобальном уровне между "всеми вместе"? Крайне сомнительно. И потому дипломатия сейчас вряд ли является эффективным средством, нужна игра в долгую, времени, на что может и не быть. отметил эксперт.

