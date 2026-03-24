"Россия — извечный враг": командир спецподразделения ГУР назвал рецепт окончания войны в Украине

Наше государство должно добиться определенной репутации в мире, считает разведчик

Украине нужно построить сильное государство и показать всему миру, что нашу страну не нужно обижать, чтобы война с Россией действительно завершилась и это не было временной передышкой. Враг должен знать, что расплата неотвратима.

Таким мнением в интервью для 24 Канала поделился командир спецподразделения ГУР "Шаманбат" с позывным "Шаман". Он добавил, что нужно брать пример с Ичкерии.

"Шаман" считает, что если украинцы просто будут работать, не думая о том, что будет и когда закончится война, то они смогут построить сильную страну, которую не будет трогать не только Россия, а кто-либо еще.

"Это будет самая большая защита, которая не привязывается к внешнему врагу", – сказал разведчик и уточнил, что подразумевает обычную работу, за которую платят зарплату.

По его словам, Россия – извечный враг, и это даже хорошо, что он четко очерчен, к борьбе с которым мы можем готовиться. В наших учебных заведениях, как стратегического противника, будут изучать Россию и ее союзников: Иран и Северную Корею. Поэтому будет проще им противостоять.

"Шаман" утверждает, что Украине нужно поучиться у Ичкерии в том, что этих людей россияне и не только боялись в разное время.

"Вот увидите бородатого дядю еще и с акцентом. Ну, вообще Кавказ вызывал какое-то уважение как минимум. И очень часто страх", – отметил он.

По его мнению, с Украиной должна быть похожая ситуация: чтобы все знали, что лучше не обманывать и не обворовывать украинцев, потому что обязательно будет расплата.

"Мы должны это показать. Даст Бог, мы самым кровавым способом расправимся с Россией. Весь мир увидит, скажет: "Окей, лучше украинцев не злить, потому что будет неприятно. С ними лучше дружить, чем воевать". Пожалуй, это рецепт", — подытожил разведчик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подключать глобальных игроков к переговорам по войне. Согласно оценке экспертов, речь может идти, прежде всего, о Китае, который способен повлиять на Россию.