Потерял бизнес, но нашел себя на войне: что известно о муже Ефросининой, которого Буряковский назвал "мажором"

До военной службы Хромаев был бизнесменом и работал в государственных органах

После громких слов мужа Оли Поляковой Вадима Буряковского, который заявил, что Маша Ефросинина в жизни якобы не так открыта, как в публичном пространстве, а ее мужа Тимура Хромаева назвал "мажором", а он сам стал мемом, интерес к избраннику телеведущей возрос. Известно, что сейчас он служит в ВСУ, а раньше был бизнесменом и чиновником.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Тимуре Хромаеве. На Маше Ефросининой он женился в 2003 году.

Кто такой Тимур Хромаев

Тимур Хромаев известен прежде всего как финансист и инвестбанкир, который еще задолго до полномасштабной войны сделал карьеру в сфере капиталов и государственного финансового управления. По данным годового отчета Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку свою карьеру он начал еще в 1997 году в системе Министерства финансов Украины, где работал в направлении управления внешним долгом и рынков капитала.

Затем занимал руководящие должности в банковском секторе, а в 2003 году основал инвестиционную компанию ARTA, которая впоследствии стала успешной. Позже Хромаев также возглавил НКЦБФР, то есть государственный орган, регулирующий рынок ценных бумаг. В том же официальном отчете говорится, что он учился в Union College в США, а также получил юридическое образование в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

На Ефросининой Хромаев женился в 2003 году. Их свадьба была громкой. На празднике звучали украинские песни, гости танцевали лезгинку, ведь Тимур имеет осетинские и грузинские корни, а молодожены выпускали голубей.

В 2015 году Хромаев возглавил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. В этой должности он отвечал за регулирование фондового рынка и участвовал в финансовых реформах.

История их брака с Ефросининой не была безоблачной. В 2013 году пара пережила серьезный кризис и даже решила жить отдельно. Однако со временем они сошлись. После примирения семья пережила новый этап – у них родился второй ребенок – сын Саша.

Сейчас Тимур Хромаев – военнослужащий. В ряды ВСУ он присоединился как доброволец летом 2022 года. По словам Ефросининой, именно это помогло ему пережить потерю бизнеса. В 2024 году Мария пригласила мужчину на свой подкаст, где он рассказал, что принял это решение, потому что понимал, что это для него "маст".

