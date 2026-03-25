Вікно миру відсувається, а Іран може вдарити по Україні: Веніславський про переговори, ситуацію на фронті та проблеми з ТЦК

Росія не змінює цілі, переговори буксують, Україна готується до довгої війни — чого чекати далі

Попри розмови про можливе наближення завершення війни, ситуація для України залишається складною і непередбачуваною. На тлі загострення на Близькому Сході, затягування переговорів і посилення атак Росії, "вікно можливостей" для миру відсувається. Водночас Київ змушений готуватися до затяжної війни, вирішувати проблеми мобілізації та реагувати на нові міжнародні виклики.

Нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у бліцінтерв'ю "Телеграфу" пояснив, як змінилася ситуація навколо можливих переговорів, чи справді Україна входить у фазу тривалої війни, наскільки ймовріними є ризики скорочення військової допомоги та перспективи мобілізаційних змін в Україні.

Коли можливий мир: чому "вікно можливостей" відсувається

Росія не відмовляється від своїх планів, але "вікно можливостей" для переговорів про завершення війни не закрите, — впевнений нардеп. Проте є критичні точки неспівпадіння, зокрема, у питанні зупинення бойових дій по фактичній лінії бойового зіткнення. Росія прагне всю Донецьку область, тоді коли для України це не прийнятне.

"Вікно можливостей точно відсувається. А з огляду на операцію в Ірані і на зростання цін на нафту в рази, то Росія зараз себе може почувати набагато більш впевнено, маючи додаткові фінансові надходження — це може також відсунути потенційні перемовини про завершення війни на якийсь більш тривалий термін. Сподіватися на найближчу перспективу, на квітень, травень, вже досить песимістично", — каже нардеп.

Україна, своєю чергою, стала заручником війни на Близькому Сході. Ракети, які необхідні Україні для оборони витрачаються там, що потенційно може мати негативний вплив на те, як наша країна їх отримуватиме. Проте Веніславський сподівається, що катастрофічних наслідків не очікується

Тенденції не дуже сприятливі на даний момент для України. Але президент поставив задачу і для міністра оборони, і для військово-промислового комплексу шукати заміну тим засобам ураження, які ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Наш військово-промисловий комплекс зараз на цім дуже активно працює Федір Веніславський, нардеп

Переговори України і Росії — процес затягується

Що до переговорів Веніславський зауважив — говорити про щось на загал не варто. Зокрема, згадуючи ситуацію з можливим отриманням Україною ракет "Томагавк". Після цих заяв почалась хвиля тиску з боку Росії, тож ракет наразі немає.

"Ведуться перемовини, вони точно ведуться по всіх форматах. І по формату завершення війни, і по формату отримання як можна більшої кількості ефективних засобів ураження, вони завжди ведуться, але точно про них не потрібно говорити, доки ми не отримуємо реальні результати вже в якості конкретних дій або конкретних зразків озброєння в Україні. Тому тут я абсолютно поділяю, що не потрібно виносити на широкий загал те, що відбувається зараз в процесі цих перемовин", — каже нардеп.

Кремль не відмовиться від цілей в Україні

Росія не відмовляється від своєї стратегічної мети — знищення України та підпорядкування її собі, а її тактика залишається незмінною з початку повномасштабної війни. За словами нардепа, для Кремля "неприйнятним є існування України", тому він і надалі намагатиметься досягти знищення України як незалежної та суверенної держави будь-якими методами.

Він наголошує, що атаки Росії мають чітко виражений терористичний характер і спрямовані передусім проти цивільної інфраструктури. Веніславський констатує, що характер війни не змінюється — ані в тактиці, ані в цілях противника.

90% уражень, які завдає Російська Федерація, це об'єкти, які не мають нічого спільного з військово-промисловим комплексом. Це об'єкти забезпечення життєдіяльності населення, об'єкти освіти, культури, медицини, енергетики і так далі. Тому Росія має цілеспрямовану мету знищити Україну, знищити українську державу Федір Веніславський, нардеп

Водночас, за даними розвідки, Росія продовжує накопичувати ресурси для нових масованих атак, каже Веніславський. Він підкреслює: Україна має відповідати не лише обороною, а й ударами у відповідь углиб території РФ, і над цим уже працюють сили безпеки та оборони.

Окремо Веніславський звертає увагу на масштаби втрат Росії, які, за його оцінкою, давно вийшли за межі раціонального: "Втрати в неї вже давно переходять в межу неприйнятних з точки зору здорового глузду". Проте від цілей РФ не відмовляється, навіть попри втрати.

Ситуація на півдні та тактика росіян

Росія застосовує терористичні методи ведення війни, намагаючись змусити українську владу до поступок, зокрема — б'є по Запоріжжю, адже просунутися на цьому напрямку не може. За словами нардепа Федора Веніславського, такі спроби не мають підтримки серед громадян України. Він підкреслив, що завдяки зусиллям Збройних Сил, українські війська просуваються на деяких напрямках.

Веніславський додав, що позиція ворога на Запоріжжі залишається загрозливою: російські війська стоять приблизно за 30 км від міста та використовують дрони, артилерію й інші засоби ураження. Водночас українське військове керівництво робить усе можливе, щоб відсунути загрозу.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Зауважимо, що саме після оголошення про звільнення території, росіяни почали заявляти про затримки в переговорному процесі. На думку Веніславського, Росія використовує його радше для демонстрації активності, а не для досягнення конкретного результату: "Якби Росія була готова до компромісів, які відповідають здоровому глузду щонайменше, то можна було б очікувати і в кінці минулого року, і на початку цього року якоїсь мирної угоди. Росія ж перетворює це на такий довготривалий трек, ніби вона дає сигнал для американців, для наших європейських партнерів, що вона йде в якомусь процесі, але цей переговорний процес ні до чого не призводить".

Поки РФ не може досягти цілей на полі бою, вона намагається тиснути через удари по цивільній інфраструктурі та гуманітарну кризу, але ці методи не дають бажаного ефекту.

"Вони зараз фактично не знають, що робити за великими рахунками. Тому вони намагаються завдати максимальної шкоди для того, щоб якось невдоволення людей перенести в якісь поступки влади. Але це також не спрацює, я переконаний", — резюмує Веніславський.

Як війна на Близькому Сході впливає на Україну

"Ми маємо бути готові до того, що Іран може намагатися завдати якихось ударів по території України. І ми бачимо, що дійсно є приклади, коли їхні ракети летять там вже на декілька тисяч кілометрів і до України вони можуть гіпотетично діставати", — вважає Веніславський та наголошує, що погрози Ірану не можна ігнорувати. Проте не варто і перебільшувати загрозу, адже іранські ракети точно не кращі за російські, яким українське ППО успішно протистоїть.

Щодо участі України в обороні країн Перської затоки, Веніславський наголосив, що без тої допомоги, яку Іран надав Росії, рівень шкоди для України був би значно менший.

Ми ж не надаємо якісь засоби, які дозволяють бити по території Ірану. Ми захищаємо фактично мирне населення, допомагаємо захищати мирне населення країн Перської Затоки, які є об'єктами атаки Ірану. А ми не атакуємо і не надаємо засобів ураження, які можуть атакувати Іран. Тому всі закиди Ірану на Україну і на те, що Україна перебуває в стані війни, це не відповідає з точки зору логіки міжнародного права жодним конвенціям, жодним нормами міжнародного права. Федір Веніславський, нардеп

Чи готується Україна до війни на роки вперед

Нардеп Федір Веніславський зауважив, що про підготовку до війни на 2-3 роки в нього особисто даних немає. Нардеп запевняє, що робота Верховної Ради України на 2026 рік запланована і ведеться планомірно, проте підготовка до будь-яких сценаріїв війни триває. Він підкреслює, що навіть якщо можливі мирні перемовини стануть реальністю, Росія ніколи не відмовиться від своїх планів, доки діє нинішня система кремлівського керівництва та ідеологічного контролю над населенням.

До цієї загрози нам треба бути готовими і тому нам розслаблятися точно не можна. Нам треба нарощувати ті зразки озброєння, які будуть і захищати нас, наших громадян, і наше небо, і землю від будь-якого потенційного ворога, і мати засоби враження, які будуть стримуючими для ворога. На це працює і Міністерство оборони, і військово-промисловий комплекс, і всі інші складові сектори безпеки оборони. Федір Веніславський, нардеп

Питання з ТЦК та справедлива мобілізація

У Міністерстві оборони вже працюють над пропозиціями, які мають зменшити конфлікти під час мобілізації та зняти звинувачення щодо порушення прав людини з боку ТЦК, каже Веніславський. Перші напрацювання очікуються вже у квітні — після цього їх винесуть на детальне обговорення.

Окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, зокрема селах, мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, картина виглядає інакше.

Цю різницю особливо гостро відчувають військові, які повертаються з фронту на лікування, зауважує нардеп. За їхніми словами, існує відчуття "двох паралельних реальностей": одна — пов’язана з війною, інша — з відносно спокійним життям у тилу, де участь у захисті держави не є масовою.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", — підсумовує Веніславський.