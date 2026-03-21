Война в Украине – часть глобального плана? Какие цели на самом деле преследует Путин, рассказал его бывший советник

Штаты могут играть в этом свою роль

У российского президента Владимира Путина свои цели, которых он стремится достичь. Они заключаются не только в захвате Украины, ведь речь идет о больших масштабах.

Как отметил экс-советник Путина Андрей Илларионов в интервью Натальи Мосейчук, глава Кремля стремится к признанию и поддержке мира. И здесь даже речь не идет об уже существующих союзниках или США во главе с Трампом.

"Путин считает, что он может достичь своих результатов и по Украине, и по Грузии, и по Молдове, по Балтии, и по Европе, если будет поддержан еще большими силами так называемого Третьего мира. Хотя сейчас пропагандисты называют его мировым большинством", — говорит Илларионов.

Он объясняет, что уже сейчас можно видеть шаги России в этом направлении. Так как США, хоть и не прямо, но вносят Кремль в свой список стратегических противников. На первом месте там – Китай, дальше Иран, Северная Корея, но есть и Россия. Это подтвердил один из докладов национальной разведки Штатов, где они, так сказать, сквозь зубы сказали, что Россия представляет угрозу Америке.

"С одной стороны, реализуется заветная мечта Путина, то есть он вроде говорит: "Да, вот у нас есть такие вот противники". Но с другой стороны, эти противники наконец-то просыпаются, осознают то, что происходит, и говорит: "Хорошо, если вы нас признаете своими противниками, тогда и мы вас нашими противниками", — добавляет экс-советник.

Илларионов резюмирует: таким образом, получается, что та война, в которую Украина была втянута, ведь она не хотела воевать, со временем становится частью гораздо большего глобального конфликта, конфликта двух альянсов, двух колоссальных группировок.

