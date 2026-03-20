"Гайки нам": Кулеба предупредил о катастрофических последствиях политики Рады

Бывший высокопоставленный чиновник нарисовал будущую ситуацию, если парламент не изменит свою позицию

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о риске "идеального шторма" для экономики. В случае непринятия повышения налогов, страна может потерять поддержку Международного валютного фонда и Евросоюза.

Это приведет к дефициту финансов, падению гривны и обострению кризиса на фоне возможной глобальной рецессии. Таким мнением бывший глава МИД поделился в собственном Youtube-канале.

По его словам, война тянет экономику ко дну. С одной стороны, есть оптимистическая позиция, что экономика адаптировалась и адаптируется. В то же время, деньги нужно брать с налогов и международной поддержки, которую не дают без повышения налогов.

"Но что мы будем делать? Если депутаты не проголосуют за налоги, МВФ не даст деньги, ЕС не даст деньги и гайки нам. Денег нет, экономика посыпалась", – говорит дипломат.

На это все еще наложится глобальная рецессия, риск которой абсолютно реален из-за никак не останавливающейся войны в Иране. В таком случае гривна будет падать, а доллар будет расти.

"Идеальный шторм, но даже из него мы выплывем. А если лучше сказать, то выгребем", — сказал Кулеба.

Напомним, что Украина рискует потерять помощь от МВФ в рамках программы финансирования на 8,1 млрд долларов, если до апреля не примет изменения в налоговое законодательство. В частности, относительно ограничения упрощенной системы для ФЛП, контроля за онлайн-торговлей (OLX и аналоги) и внедрения дополнительных механизмов отслеживания доходов граждан.

9 марта парламент Украины не поддержал во втором чтении законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ. Он предусматривает внесение изменений в НКУ и Закон о банках по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Законопроект, содержащий требования МВФ по цифровым платформам, поддержали только 168 народных депутатов.