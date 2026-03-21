В Раде признали проблемы с бронированием от мобилизации: какой выход

Вопрос изменения правил бронирования уже назрел

В Украине необходимо пересмотреть подходы к бронированию мужчин от мобилизации. В первую очередь, этим правом могут пользоваться работники ВПК и предприятий, которые обеспечивают функционирование критической инфраструктуры.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, сейчас в стране доминирует так называемое "экономическое бронирование".

По словам народной избранницы, законодательство Украины относительно мобилизации и, в частности, бронирования, сейчас функционирует в несколько искаженной реальности. Сегодня забронировать работников может руководитель любого предприятия по своему усмотрению.

"Должна быть пересмотрена история с бронированием людей. Я считаю, что это должно быть, в первую очередь, ВПК и, возможно, критические предприятия. Но "критические" — это не торговые центры, а производственные мощности. Иначе это выглядит как "экономическое бронирование": я имею зарплату, я руководитель, у меня столько-то подчиненных — значит, я их забронирую. Это сугубо экономическое бронирование, за которое парламент не голосовал", — подчеркнула Бобровская.

Соломия Бобровская

Она добавила, что ждет анонсированных министром обороны Михаилом Федоровым законодательных изменений. По ее словам, этот вопрос тоже затрагивается в программе новой команды Минобороны.

