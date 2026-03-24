Штрафы за русский взлетят? Что в Раде говорят об идее языковой омбудсменки

В настоящее время максимальная сумма взыскания достигает 12 тысяч

Предложение языковой омбудсменки Елены Ивановской повысить штрафы за использование русского языка в Украине вызвало обсуждения, ведь речь идет о росте сумм в несколько раз. Правда, опрошенные "Телеграфом" нардепы Верховной Рады не подтвердили эту информацию.

Как рассказал председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, он не слышал о рассмотрении данной инициативы и даже о том, что кто-то предлагает повысить штрафы.

"Я это комментировать не могу, ведь инициатива не наша. У нас работает рабочая группа, которая обсуждает возможные изменения в языковом законодательстве, но об изменениях в кодексе пока у нас речь не идет. Если у инициаторов есть обоснование таким предложениям — то пусть его и предоставят. И вам (журналистам, — ред.), и нам (законодателям, — ред.)", — говорит нардеп.

В то же время народный депутат от партии "Европейская солидарность", председатель подкомитета по культурной политике Николай Княжицкий добавляет:

– Штрафы никто не увеличивал, хотя время от времени раздаются такие идеи от разных госслужащих и общественных деятелей. Впрочем, это только идеи и об этом нужно говорить с их носителями. Я не могу все идеи комментировать. Ни правительственных, ни законодательных изменений нет.

Что предшествовало

Недавно уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, что нынешние штрафы в пределах 3400-8500 гривен не дают нужного эффекта и не заставляют нарушителей изменять свое поведение. Если их повысить втрое, суммы могут возрасти примерно до 10 200-25 500 гривен.

Какие штрафы за русский язык

В настоящее время языковой вопрос регулирует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По действующим правилам за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф для физических лиц в размере от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11 900 гривен. Такие нормы прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

